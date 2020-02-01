Житель ЛНР получил ранение при обстреле украинских силовиков

Житель села Березовское получил ранение после обстрела со стороны ВСУ, сообщил представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

По его словам, пострадавший - мужчина 1940 года рождения - с минно-взрывной травмой доставлен в Кировскую городскую многопрофильную больницу для прохождения лечения. Следователи прокуратуры осмотрели место происшествия. Гражданин подтвердил, что огонь вели вооруженные формирования Украины.

По данным администрации ЛНР, киевские силовики обстреляли Березовское из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров. В общей сложности ВСУ два раза за сутки нарушили режим тишины в районе линии разграничения. Обстрелам из минометов и БМП подверглись села Желобок и Голубовское, где получили ранения два мирных жителя.