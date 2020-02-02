Новости

Поп-икона 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену 15:18
Российский фильм "Холоп" собрал три миллиарда в прокате 14:43
36-летняя МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем 01.02.2020
Игорь Крутой назвал представителя России на "Евровидении-2020" 01.02.2020
Стивен Кинг обвинил "Оскар" в фальсификации из-за расизма 01.02.2020

Актер Алан Харрис, "Босск" из "Звездных войн", умер от рака

Новости
    02.02.2020, 15:05
Текст:   Олег Усков

Британский актер и экс-модель Алан Харрис умер на 82-м году жизни. Как передает Metro, Харрис скончался утром 25 января от рака легких - онкологическое заболевание было диагностировано у него в 2018-м.

Алан Харрис родился 28 мая 1938 года в Лондоне и до того, как сделать карьеру в Голливуде, работал моделью в Великобритании. Вскоре эту стезю оставив и далее отмечая в интервью, что никогда о том не жалел.

Первые роли - эпизодические, начало шестидесятых: "Операция "Арбалет", "Графиня из Гонконга", "Ночь генералов", "Грязная дюжина", сериал "Мстители", "Путешествие по ту сторону Солнца", "Заводной апельсин", "Флэш Гордон", "Любовник леди Чаттерлей", "Доктор Кто".

В ленте "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" Харрис сыграл трандошана Босска - представителя расы воинственных ретилоидов, поработивших, в частности, вуков, пилота и убийцу-наемника; в "Возвращении джедая" - штурмовика, а в ленте 1977 года - одного из сопровождающих принцессы Леи.

Новости

Disney ищет чернокожих актрис на роли сестер русалочки Ариэль 01.02.2020
Эмили Блант о "Тихом месте 2": Страшная, но очень человечная история 01.02.2020
Во втором сезоне "Ведьмака" от Netflix армии Нильфгаарда заменят броню 31.01.2020
Фото: 64-летний Кузьмин обвенчался со своей бывшей 37-летней женой 31.01.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
В Сеть попало видео из отмененного сериала по "Звездным войнам" 31.01.2020
В следующем проекте по "Ведьмаку" от Netflix будет другой главный герой 30.01.2020
Вышли трейлер и большой промо-ролик пятого сезона "Лучше звоните Солу" 30.01.2020
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Peppa Pig - Official Channel
Свинка Пеппа лишилась голоса 31.01.2020
"Вы все больные": нашедшаяся в джунглях Андрейченко сделала заявление 31.01.2020
Умер создатель "Маппет-шоу" и соратник Джорджа Карлина Джек Бернс 30.01.2020
⧣ фото
Фото: facebook.com/ officialseanreinert
Барабанщик групп Death и Cynic Шон Рейнерт найден мертвым 29.01.2020
Умер барабанщик группы Corrosion of Conformity Рид Маллин 29.01.2020
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги 28.01.2020