Актер Алан Харрис, "Босск" из "Звездных войн", умер от рака

Британский актер и экс-модель Алан Харрис умер на 82-м году жизни. Как передает Metro, Харрис скончался утром 25 января от рака легких - онкологическое заболевание было диагностировано у него в 2018-м.

Алан Харрис родился 28 мая 1938 года в Лондоне и до того, как сделать карьеру в Голливуде, работал моделью в Великобритании. Вскоре эту стезю оставив и далее отмечая в интервью, что никогда о том не жалел.

Первые роли - эпизодические, начало шестидесятых: "Операция "Арбалет", "Графиня из Гонконга", "Ночь генералов", "Грязная дюжина", сериал "Мстители", "Путешествие по ту сторону Солнца", "Заводной апельсин", "Флэш Гордон", "Любовник леди Чаттерлей", "Доктор Кто".

We are saddened to report the passing of Alan Harris, the actor behind Bossk in #TheEmpireStrikesBack.



Harris’ various other #StarWars roles across Episodes I, IV, V & VI include Leia’s Rebel escort, a Bespin guard, Terrance Stamp’s double, & the body mold for Han in Carbonite. pic.twitter.com/IVBsgSfPqh — The Star Wars Underworld (@TheSWU) January 31, 2020

В ленте "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" Харрис сыграл трандошана Босска - представителя расы воинственных ретилоидов, поработивших, в частности, вуков, пилота и убийцу-наемника; в "Возвращении джедая" - штурмовика, а в ленте 1977 года - одного из сопровождающих принцессы Леи.