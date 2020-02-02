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02.02.2020 22:24
Рубрика: Спорт

По примеру Шараповой

Американка с русскими корнями Кенин выиграла Australian Open
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Женский одиночный турнир на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) завершился сенсацией. Ее победительницей стала 21-летняя американская теннисистка с русскими корнями София Кенин. В решающем матче она обыграла в трех сетах экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу - 4:6, 6:2, 6:2.
София Кенин призналась, что в детстве равнялась на Марию Шарапову и Анну Курникову. Фото: EPA София Кенин призналась, что в детстве равнялась на Марию Шарапову и Анну Курникову. Фото: EPA
София Кенин призналась, что в детстве равнялась на Марию Шарапову и Анну Курникову. Фото: EPA

- Раньше на меня не обращали внимания, но последние две недели телефон разрывается, - сказал перед финалом Кенин.

Фото: Pavel Golovkin / AP
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София не лукавит: она хоть и занимала до старта турнира в Мельбурне 15-е место в рейтинге, но в нее мало кто верил. Достаточно сказать, что букмекеры принимали ставки на победу уроженки Москвы с расчетом 1 к 50.

Карьерный путь Кенин очень схож с тем, который был у Марии Шараповой. Обе родились в России, выросли и занимались теннисом в Америке и стали известны благодаря победе в "Шлеме" в молодом возрасте. Разница лишь в том, что Шарапова представляет Россию, а София - США. И что Мария завоевала первый титул на крупном турнире ("Уимблдон"), когда ей было 17 лет, а Кенин - в 21.

София признается: именно Шарапова оказала огромное влияние на ее любовь к теннису. В этом плане она отметила также Анну Курникову. К слову, в социальных сетях очень популярен снимок, где Курникова держит маленькую Соню на руках.

- Мне помогает мое русское происхождение. В детстве я равнялась на Марию Шарапову, Анну Курникову. Старалась не пропускать матчи с их участием. Я видела, как Шарапова выиграла "Уимблдон" в 17 лет. Меня это очень завело. Во мне есть что-то русское. Наверное, речь о яростном боевом духе, - отметила Кенин.

Интересно, что на пресс-конференцию после победы над Мугурусой София вошла в зал с бокалом и произнесла тост на русском языке. "Здоровья! На здоровье!" - сказала Кенин.

- У меня есть друзья в России. Они смотрят мои матчи, болеют за меня, пишут, когда я выигрываю. Скучаю по России - давно там не была. Но надеюсь, в скором времени приеду, увижусь со всеми, - подчеркнула Кенин.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Благодаря победе на кортах Мельбурна София поднимется на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого будет опубликована уже сегодня. Впрочем, Кенин не собирается на этом останавливаться. На 2020 год она поставила себе цель стать первой ракеткой мира.

- Не знаю, как выйдет, но я надеюсь стать лучшей теннисисткой мира уже в 2020 году. Это моя мечта. Это то, к чему я стремилась всю жизнь. Вместе с тем я понимаю, что сейчас многое изменится. На меня будут обращать больше внимания и все такое. Будет определенный прессинг, но я готова к такому. Но пока мне хотелось бы просто отдохнуть, чтобы эмоции устаканились, - подытожила Кенин.

Добавим, что накануне в Мельбурне состоялся также финал мужского одиночного турнира, в котором вторая ракетка мира серб Новак Джокович встречался с пятым теннисистом рейтинга австрийцем Домиником Тимом. Результат матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Теннис Australian Open - 2020

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