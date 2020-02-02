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02.02.2020 09:17
Рубрика: В мире

Багамы и Ямайка запретили въезд из Китая из-за коронавируса

Текст: Александр Гусаров

На Багамах и Ямайке вводятся ограничения на посещение этих стран Карибского бассейна гражданами, побывавшими за последние 20 дней на территории Китая. Такие действия предприняты властями Содружества Багамских Островов в качестве меры профилактики возможного распространения коронавируса 2019-nCoV, главным очагом которого является КНР.

Фото: EPA-EFE/ DANIEL IRUNGU
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"Любой нерезидент, независимо от национальности, посетивший Китай за последние 20 дней, будет лишен права на въезд в страну. Все жители (Багам), возвращающиеся из-за границы, будут помещены в карантин и проверены на наличие симптомов в течение инкубационного периода на срок до 14 дней", - приводит ТАСС слова официального представителя министерства здравоохранения Багам Перл Макмиллан.

Под запрет на посещение соседней Ямайки также попадут все, кто за две недели до приезда в эту страну находился на территории КНР, сообщила в субботу глава министерства здравоохранения Кристофер Тафтон.

По имеющемся данным, на территории указанных стран Карибского бассейна до сих пор случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

В мире Северная и Центральная Америка Багамские острова В мире Северная и Центральная Америка Ямайка Распространение нового коронавируса

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