Багамы и Ямайка запретили въезд из Китая из-за коронавируса

На Багамах и Ямайке вводятся ограничения на посещение этих стран Карибского бассейна гражданами, побывавшими за последние 20 дней на территории Китая. Такие действия предприняты властями Содружества Багамских Островов в качестве меры профилактики возможного распространения коронавируса 2019-nCoV, главным очагом которого является КНР.

"Любой нерезидент, независимо от национальности, посетивший Китай за последние 20 дней, будет лишен права на въезд в страну. Все жители (Багам), возвращающиеся из-за границы, будут помещены в карантин и проверены на наличие симптомов в течение инкубационного периода на срок до 14 дней", - приводит ТАСС слова официального представителя министерства здравоохранения Багам Перл Макмиллан.

Под запрет на посещение соседней Ямайки также попадут все, кто за две недели до приезда в эту страну находился на территории КНР, сообщила в субботу глава министерства здравоохранения Кристофер Тафтон.

По имеющемся данным, на территории указанных стран Карибского бассейна до сих пор случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.