Биржа болезненно отреагировала на угрозу пандемии

У отечественных ретейлеров ситуация опасений пока не вызывает. В "М.Видео" и Ozon "РГ" заявили, что у них нет каких-либо проблем с поставками китайских товаров. В Wildberries не ожидают дефицита техники и электроники из Китая, если простой на производствах займет несколько недель, но допускают, что если ситуация усугубится, то перебои возможны.

Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что информации о возможных перебоях с поставкой продукции от торговых сетей пока не поступало, а в случае необходимости ретейлеры обычно оперативно перестраивают схему поставок. Он напомнил, как в 2019 году Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз целых категорий товаров из Китая, и "это не приводило к каким-либо последствиям для покупателей".

С точки зрения импорта наиболее сильно зависимы от поставок из Китая такие категории товаров, как одежда и обувь (39%), изделия из металлов (37%), электроника (около 50%), а также часы (30%), музыкальные инструменты (40%) и игрушки (более 70%), отмечает эксперт Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов. "Пока трудно оценить масштабы снижения будущих поставок продукции из Китая в Россию, поскольку в КНР продолжаются каникулы по случаю Нового года по лунному календарю (официально первый рабочий день в стране был перенесен с 31 января на 3 февраля), - говорит он. - Кроме того, власти многих крупных промышленных регионов, таких как Шанхай и Гуанчжоу, ввели запрет на возобновление рабочей деятельности до 10 февраля. Очевидно, что потенциально такие ограничительные меры могут привести к существенному сокращению внешней торговли Китая в феврале, хотя очевидно, что полной остановки экономики не произойдет и многие компании продолжат активную хозяйственную деятельность даже под угрозой штрафов. Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно введение запретов на авиасообщение с Китаем, что ударит не только по пассажирским, но и по грузовым перевозкам, которые активно используются для транспортировки товаров с коротким "циклом жизни" и жесткими требованиями по логистике".

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Елена Березина

Влияние эпидемии в Китае на импорт продуктов питания будет ограниченным - за три квартала 2019 года доля Китая в сельхозимпорте в РФ составила всего 5,6%. Лишь по некоторым товарам этот показатель превышает 15%: овощи (22%), рыба (16%), продукция переработки овощей, фруктов и орехов (15%).

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, полагает, что в условиях, когда не до конца понятно, как передается вирус, вырастет "недоверие к китайским товарам, которое к тому же будет подогреваться США с помощью всей мощи американских СМИ, и от покупки китайских товаров будут отказываться многие - и государства, и простые люди".

В Центре международной торговли (ЦМТ) "РГ" уточнили, что доли импорта из Китая телефонов, компьютерной техники и электроники в общем импорте в денежном выражении очень значительные - свыше 60% в каждой подгруппе товаров. По данным ретейлеров, по ряду секторов стандартно существующие запасы рассчитаны в среднем на 3 месяца. "Закрыт ряд предприятий, введены ограничения на логистику внутри страны. Множество городов, ряд предприятий закрыто на карантин. Показатели производства и потребления падают. В закрытой провинции есть производители, которые "запитываются" комплектующими и рабочей силой из приграничных регионов. Именно в этих цепочках может быть сбой, а это повлияет на производственный выпуск. Пойдет "домино" с снижением выпуска, потом уже некоторым перебоем с проездом, с пропуском на пунктах", - прогнозируют в ЦМТ. Когда цепочка внутри КНР восстановится, предложение пойдет вверх. То, какими будут последствия, во многом зависит от развития сегодняшнего сценария и срока, на который распространится действие данных мер.

Прямая речь

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета:

- Российские власти анонсировали, что они намерены вводить ограничения на сообщение не только с Китаем, но и со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА). С эпидемиологической точки зрения это оправдано, потому что санитарный контроль в большинстве стран ЮВА не очень хороший. Если вирус выйдет за пределы Китая, он начнет быстро распространяться. С точки зрения экономики нужно смотреть какие конкретно ограничения будут вводиться на перемещения людей и грузов.

В частности, в московских аэропортах ввели тотальный досмотр ручной клади прибывающих из Китая. Если будут вводиться дополнительные процедуры для техники или для ее сопровождающих, это лишние транзакционные издержки. Участники рынка всегда стараются играть на повышение цен и обосновывать его имеющимися проблемами. Большой вопрос, не попытаются ли поставщики сыграть на этом. Грубо говоря, меры со стороны властей удорожат логистику на рубль, а поставщики попытаются поднять цену условно на 20 рублей.

Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова:

- Китайский импорт в Россию превышает 50 миллиардов долларов. Пока ведущие международные консультанты прогнозируют снижение ВВП Китая на 0,1 процентного пункта в 2020 году. С высокой вероятностью и сокращение импорта может составить 0,1-0,5%, что не представляет существенной угрозы двусторонним торговым отношениям. II квартал 2020-го станет наиболее негативным, но показатели за год вполне могут остаться в ожидаемом диапазоне, с учетом долгосрочных и транзитных договоров поставки продукции из Китая.

Кирилл Парфенов, кандидат политических наук:

- Информации об ограничении товарного импорта из Китая пока нет. В "штатном режиме" работает AliExpress, глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит рисков заражения через посылки. Основой китайского экспорта традиционно является текстильная продукция, обувь, игрушки - примерно четвертая часть всего объема продукции, поставляемой на внешний рынок. В последние 15-20 лет растет спрос на велосипеды, мотоциклы, автомобили и строительную технику китайского производства, развиваются экспорт офисного и телекоммуникационного оборудования. Все эти товары не могут быть средством передачи нового вируса. Во всяком случае - исходя из сегодняшних представлений специалистов. Сложнее дело обстоит с продовольственными товарами, которые в структуре экспорта составляют сравнительно небольшую часть. Некоторые специалисты видят значительные риски распространения вируса с рыбой и морепродуктами.

Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова:

- Блокировка импорта китайских товаров в РФ на фоне необходимости блокировки перемещения коронавируса коснется, в значительной степени, ее "продуктовой" составляющей, а она, по различным оценкам, не превышает 3% от общего объема поставок (по данным за III квартал 2019 года эта доля не превысила 2,6%). Более серьезной потерей для российской экономики является сокращение туристического потока из поднебесной. И, если ориентироваться на цифры первого полугодия 2019 года, когда из 4,9 миллиарда долларов, потраченных иностранными туристами в России, на "китайскую" составляющую пришлось почти 20%, то, понимая динамику прироста этой доли, оценка потерь для экономики нашей страны видится весьма ощутимой. И это - без учета снижения выручки транспортной отрасти на этом фоне.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"