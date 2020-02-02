Биржа болезненно отреагировала на угрозу пандемии

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Ретейл не видит рисков
У отечественных ретейлеров ситуация опасений пока не вызывает. В "М.Видео" и Ozon "РГ" заявили, что у них нет каких-либо проблем с поставками китайских товаров. В Wildberries не ожидают дефицита техники и электроники из Китая, если простой на производствах займет несколько недель, но допускают, что если ситуация усугубится, то перебои возможны.
Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что информации о возможных перебоях с поставкой продукции от торговых сетей пока не поступало, а в случае необходимости ретейлеры обычно оперативно перестраивают схему поставок. Он напомнил, как в 2019 году Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз целых категорий товаров из Китая, и "это не приводило к каким-либо последствиям для покупателей".
С точки зрения импорта наиболее сильно зависимы от поставок из Китая такие категории товаров, как одежда и обувь (39%), изделия из металлов (37%), электроника (около 50%), а также часы (30%), музыкальные инструменты (40%) и игрушки (более 70%), отмечает эксперт Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов. "Пока трудно оценить масштабы снижения будущих поставок продукции из Китая в Россию, поскольку в КНР продолжаются каникулы по случаю Нового года по лунному календарю (официально первый рабочий день в стране был перенесен с 31 января на 3 февраля), - говорит он. - Кроме того, власти многих крупных промышленных регионов, таких как Шанхай и Гуанчжоу, ввели запрет на возобновление рабочей деятельности до 10 февраля. Очевидно, что потенциально такие ограничительные меры могут привести к существенному сокращению внешней торговли Китая в феврале, хотя очевидно, что полной остановки экономики не произойдет и многие компании продолжат активную хозяйственную деятельность даже под угрозой штрафов. Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно введение запретов на авиасообщение с Китаем, что ударит не только по пассажирским, но и по грузовым перевозкам, которые активно используются для транспортировки товаров с коротким "циклом жизни" и жесткими требованиями по логистике".
Влияние эпидемии в Китае на импорт продуктов питания будет ограниченным - за три квартала 2019 года доля Китая в сельхозимпорте в РФ составила всего 5,6%. Лишь по некоторым товарам этот показатель превышает 15%: овощи (22%), рыба (16%), продукция переработки овощей, фруктов и орехов (15%).
Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, полагает, что в условиях, когда не до конца понятно, как передается вирус, вырастет "недоверие к китайским товарам, которое к тому же будет подогреваться США с помощью всей мощи американских СМИ, и от покупки китайских товаров будут отказываться многие - и государства, и простые люди".
В Центре международной торговли (ЦМТ) "РГ" уточнили, что доли импорта из Китая телефонов, компьютерной техники и электроники в общем импорте в денежном выражении очень значительные - свыше 60% в каждой подгруппе товаров. По данным ретейлеров, по ряду секторов стандартно существующие запасы рассчитаны в среднем на 3 месяца. "Закрыт ряд предприятий, введены ограничения на логистику внутри страны. Множество городов, ряд предприятий закрыто на карантин. Показатели производства и потребления падают. В закрытой провинции есть производители, которые "запитываются" комплектующими и рабочей силой из приграничных регионов. Именно в этих цепочках может быть сбой, а это повлияет на производственный выпуск. Пойдет "домино" с снижением выпуска, потом уже некоторым перебоем с проездом, с пропуском на пунктах", - прогнозируют в ЦМТ. Когда цепочка внутри КНР восстановится, предложение пойдет вверх. То, какими будут последствия, во многом зависит от развития сегодняшнего сценария и срока, на который распространится действие данных мер.
Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета:
- Российские власти анонсировали, что они намерены вводить ограничения на сообщение не только с Китаем, но и со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА). С эпидемиологической точки зрения это оправдано, потому что санитарный контроль в большинстве стран ЮВА не очень хороший. Если вирус выйдет за пределы Китая, он начнет быстро распространяться. С точки зрения экономики нужно смотреть какие конкретно ограничения будут вводиться на перемещения людей и грузов.
В частности, в московских аэропортах ввели тотальный досмотр ручной клади прибывающих из Китая. Если будут вводиться дополнительные процедуры для техники или для ее сопровождающих, это лишние транзакционные издержки. Участники рынка всегда стараются играть на повышение цен и обосновывать его имеющимися проблемами. Большой вопрос, не попытаются ли поставщики сыграть на этом. Грубо говоря, меры со стороны властей удорожат логистику на рубль, а поставщики попытаются поднять цену условно на 20 рублей.
Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова:
- Китайский импорт в Россию превышает 50 миллиардов долларов. Пока ведущие международные консультанты прогнозируют снижение ВВП Китая на 0,1 процентного пункта в 2020 году. С высокой вероятностью и сокращение импорта может составить 0,1-0,5%, что не представляет существенной угрозы двусторонним торговым отношениям. II квартал 2020-го станет наиболее негативным, но показатели за год вполне могут остаться в ожидаемом диапазоне, с учетом долгосрочных и транзитных договоров поставки продукции из Китая.
Кирилл Парфенов, кандидат политических наук:
- Информации об ограничении товарного импорта из Китая пока нет. В "штатном режиме" работает AliExpress, глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит рисков заражения через посылки. Основой китайского экспорта традиционно является текстильная продукция, обувь, игрушки - примерно четвертая часть всего объема продукции, поставляемой на внешний рынок. В последние 15-20 лет растет спрос на велосипеды, мотоциклы, автомобили и строительную технику китайского производства, развиваются экспорт офисного и телекоммуникационного оборудования. Все эти товары не могут быть средством передачи нового вируса. Во всяком случае - исходя из сегодняшних представлений специалистов. Сложнее дело обстоит с продовольственными товарами, которые в структуре экспорта составляют сравнительно небольшую часть. Некоторые специалисты видят значительные риски распространения вируса с рыбой и морепродуктами.
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова:
- Блокировка импорта китайских товаров в РФ на фоне необходимости блокировки перемещения коронавируса коснется, в значительной степени, ее "продуктовой" составляющей, а она, по различным оценкам, не превышает 3% от общего объема поставок (по данным за III квартал 2019 года эта доля не превысила 2,6%). Более серьезной потерей для российской экономики является сокращение туристического потока из поднебесной. И, если ориентироваться на цифры первого полугодия 2019 года, когда из 4,9 миллиарда долларов, потраченных иностранными туристами в России, на "китайскую" составляющую пришлось почти 20%, то, понимая динамику прироста этой доли, оценка потерь для экономики нашей страны видится весьма ощутимой. И это - без учета снижения выручки транспортной отрасти на этом фоне.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"
Туризм перешел на чартеры
Рейсы российских авиаперевозчиков переведены с регулярной основы на чартерную. В частности, чартерными рейсами в плановом порядке до 4 февраля должны вернуться все российские организованные туристы с острова Хайнань, сообщали ранее в Ростуризме.
Сектор авиаперевозок уже сейчас начинает испытывать сложности, считает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. В результате сокращения количества рейсов на авиакомпании ляжет финансовая нагрузка в большей мере, чем это было в прошлом году после отмены рейсов в Грузию. "Каковы конкретно будут финансовые последствия для авиаперевозчиков, станет ясно через некоторое время. Нужно подождать, по крайней мере, до середины лета. И если ситуация не изменится в положительную сторону, потери будут серьезными", - говорит он.
Потери будут связаны и с утратой роялти - платежей иностранных компаний за пролет над территорией России по транссибирскому маршруту. Зарубежные авиакомпании в массовом порядке отменяют рейсы в КНР. Специалисты оценивают ежегодный объем платежей роялти более чем в 0,5 млрд долларов.
Туристический бизнес свои возможные потери уже посчитал. "Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери на рынке въездного туризма могут составить до 100 млн долларов", - заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Туристический бизнес свои возможные потери уже посчитал. "Если до марта ситуация не стабилизируется, то потери на рынке въездного туризма могут составить до 100 млн долларов", - заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В случае разрастания эпидемии в ближайший месяц последствия ощутят и другие секторы экономики. Если прерывается грузопоток в рамках торговых и инвестиционных отношений, это неизбежно влияет на смежные отрасли, отметил в беседе с "РГ" доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Петр Мозиас. По его мнению, в случае неблагоприятного развития событий с распространением инфекции снижение темпов экономического роста в России может составить 0,1-0,2 процентного пункта. Негативный сценарий возможен, если ситуация затянется на несколько месяцев, уточнил он.
Нефть впала в пессимизм
Глава Минэнерго Александр Новак сказал, что его ведомство находится в постоянном контакте с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана по поводу ситуации с коронавирусом и его возможном воздействии на нефтяной рынок. В связи с этим российский министр допустил перенос мартовской встречи ОПЕК+ на более ранний срок. Он также уточнил, что распространение нового коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть из-за замедления экономики Китая.
"Продолжение падающего тренда будет зависеть от состояния дел в Китае - как быстро удастся остановить распространение болезни и создать вакцину", - считает аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Она напомнила об атипичной пневмонии в 2003 году, когда купировать болезнь удалось в течение двух месяцев, но последствия устранялись почти в течение года. Впрочем, рынок пока больше реагирует на опасения и страхи, а не на реальное уменьшение импорта энергоресурсов в Китай. Например, "Газпром" даже сделал заявление, в котором говорится, что вспышка коронавируса никак не влияет на объемы поставок природного газа по трубопроводу "Сила Сибири". Также не поступало никакой информации о снижении закупок Пекином нефти или СПГ.
Фактически на данный момент речь идет о падении цен на "черное золото" в результате пессимистических настроений участников рынка. В случае успешной борьбы с эпидемией отыграть потери в цене нефть сможет за очень короткий срок. "В сегодняшних условиях усилий ОПЕК будет вполне достаточно для стабилизации рынка. Пока риски для рынка нефти оцениваются как невысокие", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
Основные риски связаны с замедлением роста экономики Китая в сфере торговли, транспорта, перевозок и туризма. Из-за того, что речь идет о второй по объемам экономике мира, снижение внутренних торговых оборотов, экспорта товаров и услуг, а также туристических потоков как в Китай, так и из него оказывает сильное воздействие на экономики других стран. Результатом может стать снижение закупок КНР энергоресурсов, в том числе нефти и газа, что нарушит и без того хрупкий баланс на мировом рынке.
"На примере паники вокруг коронавируса мы наблюдаем, насколько топливный рынок стал зависим от спекуляций", - считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, у эпидемии пока не те масштабы, чтобы серьезно на что-то влиять. Но страхи, связанные с замедлением экономики Китая, присутствуют в мире уже давно. Раньше опасались торговых разногласий с США, и это давило на нефть, а теперь место Дональда Трампа занял коронавирус.
Эпидемия затормозила грузопотоки
Некоторые телеграмм каналы сообщали о закрытии границ для товарной торговли, но официальных подтверждений этому так и не последовало. С 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. О закрытии грузового железнодорожного сообщения с Китаем речи не идет.
"Китай имеет большое значение для торговли всех стран ЕАЭС, - говорит Андрей Петросьян, руководитель центра интеграционных исследований Евразийского банка развития. - Особенно для России и Казахстана, а также для стран, которые граничат с Китаем. Например, импорт Кыргызстана сильно зависит от Китая - поставки оттуда составляют почти 40% всего импорта страны".
Китай - одно из ключевых направлений российского экспорта. Согласно подсчетам Аналитического центра по внешней торговле при Минпромторге (АЦВТ) на основе данных Федеральной таможенной службы за 11 месяцев 2019 года, среди несырьевых неэнергетических товаров, экспортируемых в Китай, основные доли приходятся на древесину и целлюлозно-бумажную продукцию (7,8% совокупного объема экспорта), продовольственные товары (5,6%), машины и оборудование (4,3%).
Несмотря на снижение общего показателя российского экспорта в Китай (-0,8%), поставки многих несырьевых групп товаров выросли. Особенно поставки транспортного машиностроения: (+260% к аналогичному периоду прошлого года, в денежном выражении - 89 млн долларов), машин и оборудования (+44,2%), продовольствия (+24%).
По мнению директора АЦВТ Андрея Точина, закрытие производств в Китае и приостановка туристических потоков непременно приведут к замедлению всей китайской экономики, и как следствие, снижению спроса как на сырьевые, так и на потребительские товары. "Сокращение поставок из России в Китай в I квартале 2020 года ожидается на уровне не менее 10% от уровней прошлого года, - рассуждает он. - Наибольший негативный эффект может прийтись на экспорт продовольствия из РФ".
По словам Алевтины Кирилловой, руководителя проекта по развитию экспортной логистики Российского экспортного центра (РЭЦ), уже ощущается влияние эпидемии коронавируса на грузопотоки. В Китае закрыты многие предприятия и ограничены торговые операции. "Мы ожидаем определенное снижение как экспортно-импортных, так и транзитных грузопотоков, - говорит она. - Предполагаем, что ситуация затронет и наши "агроэкспрессы" - контейнерные поезда для поставщиков российского продовольствия". Сейчас агроэкспрессы поставляют муку, масла, бакалею, кондитерские изделия, мороженое, молочную продукцию, птицу, напитки.
Могут возникнуть и другие осложнения с продвижением российских товаров на рынок КНР - уже сейчас предприятия пересматривают графики мероприятий в Китае. Под вопросом участие в крупнейшей продовольственной выставке SIAL 2020, которая должна пройти в Шанхае в мае.
Ряд грузов из России идет через Казахстан, где временно приостановил работу Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос". Помимо этого, Казахстан усилил санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль на границе с Китаем.
Пока что по результатам января РЖД не фиксирует ухудшения ситуации - перевозки контейнеров выросли на 12%. 29 января замглавы РЖД Алексей Шило предположил, что в феврале грузовые поставки могут уменьшится, однако не из-за коронавируса, а в связи с продлением новогодних каникул в самом Китае. Они должны были закончиться 3 февраля, а продлятся до 10-го.
Коммерческий директор логистической компании AKFA Алексей Чернышев подтверждает, что сложностей с доставкой грузов нет: "1 февраля мы отправили груз, абсолютно никаких трудностей не возникло. Уверен, что не возникнет и дальше". По его мнению, логистический бизнес глобально вообще не пострадает. "О закрытии морских границ речь вообще не идет, контейнерные перевозки морем не должны пострадать. Наши представители в крупнейших морских портах Китая сообщают, что эпидемия пока никак не отражается на объемах выполняемой работы", - добавил он.
Сейчас на складах в Китае скопилось много товаров, а это значит, что когда закончатся каникулы, можно ожидать повышенный спрос на букинг контейнеров. Андрей Чернышев предполагает, что если каникулы продлят до 17 февраля, то можно ждать настоящего ажиотажа.
Биржи близки к панике
Никто не знает, как долго продлятся карантинные ограничения и какой еще масштаб они могут принять. Но уже понятно, что как минимум замедления деловой активности в Китае не избежать. На Китай приходится 12% российского экспорта, быстрорастущая экономика Китая вносит определяющий вклад в рост потребления нефти, Китай - крупнейший потребитель металлов, и вспышка вируса уже придавила цены на эти товары российского экспорта, а также приглушила интерес к рисковым активам, к которым относятся и рублевые активы. Падение цен на сырье, сокращение числа туристов и потери от транзитных потоков еще дадут о себе знать в экономической статистике и финансовой отчетности компаний, указывают аналитики компании "АТОН".
Если распространение вируса удастся хотя бы серьезно замедлить в ближайшие дни, то последствия для мировой экономики будут очень ограниченными. "Скорее всего, мы увидим лишь временную просадку ВВП Китая, в других странах какие-то локальные проблемы, связанные с задержкой поставок продукции из Китая. Долгоиграющих последствий, скорее всего, не будет, поэтому текущую рыночную коррекцию инвесторы достаточно быстро "выкупят", - прогнозирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Судя по динамике рынка акций, вероятность серьезных проблем в глобальном масштабе инвесторы оценивают как низкую. Оптимистичный сценарий опирается на историю с вспышкой SARS в 2002-2003 годах (оба вируса из одного и того же семейства), тогда рост ВВП Китая восстановился в течение квартала.
Если в течение месяца вирусная угроза будет ослаблена, валютный курс будет колебаться в пределах 62,7-64,5 рубля за доллар, возможное снижение российских рынков не превысит 5%, прогнозирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Если в конце зимы - начале весны вирусный риск не будет подавлен, рынки может охватить паника. При панических настроениях на рынке макроэкономическая привлекательность РФ может оказаться недостаточной для защиты российских рынков и рубля от спада. Тогда курс вернется к диапазону 67-72 рублям за доллар, Банк России, вероятно, в течение нескольких месяцев воздержится от снижения ключевой ставки, а российские фондовые площадки могут снизиться на 10-15%, полагает Покатович. Эти сценарии являются весьма теоретическими - пока давление вирусной угрозы он оценивает как сдержанное.
Но глобальные риски высоки - если последствия распространения и борьбы с вирусом окажутся серьезными, это может запустить рецессию, поскольку США, еврозона и многие развивающиеся экономики находятся в зрелой (поздней) стадии делового цикла, указывает Брагин.
В выигрыше могут оказаться защитные активы, такие как золото, а также компании, конкурировавшие с импортом из Китая, в частности, могут ускориться процессы переноса производств из Китая.
Подсчет потерь продолжается
В случае прямого ущерба Россия недополучит прибыль от большого потока китайских туристов, которые сегодня оказались "заперты" внутри Китая. Их ежегодное число составляет сейчас уже более 2,5 млн, и каждый оставляет в России как минимум около 1 тысячи долларов. И хотя часть доходов отправляется обратно в Китай через множество китайских компаний, которые прямо или косвенно контролируют эти туристические потоки, тем не менее ущерб для туристической индустрии следует измерять десятками миллионов долларов.
К этому следует прибавить и потери магазинов люксовых брендов, основными покупателями которых являются именно китайские посетители, приобретающие товары как для себя, так и для перепродажи. Потери несут и российские транспортные и авиакомпании, которые отменили свои перевозки в Китай. То же самое можно сказать не только о России, но и о других странах, поскольку китайские туристы путешествуют в настоящее время практически везде.
Непрямой ущерб связан с проявившейся нестабильностью мировых рынков, которые "просели" под тяжестью новостей из Китая. Так, на американских торгах серьезно упали цены на сою, рапс, кукурузу, различные виды масла - это те товары, которые должны были пойти в Китай в рамках американо-китайского соглашения о покупке американских товаров на 200 млрд долларов в течение двух лет. Все это заметно ударило по сельхозпроизводителям как в США, так и в других странах, экспортирующих свою продукцию в Китай, так как поползли слухи, что Китай будет не в силах выполнить свои обязательства.
Просели также нефтяные рынки. Все эти потери уже измеряются сотнями миллионов долларов, но точный подсчет можно сделать только после стабилизации ситуации. Кроме того, пострадают и компании, имеющие свои производственные цепочки в городе Ухань и в целом в провинции Хубэй - крупнейшем центре машиностроения и переработки в Китае. Там же располагается и крупнейший транспортный хаб для поставки компонентов для производства по всему Китаю. Поскольку очевидно, что как минимум полтора месяца этот регион и еще 14 городов в режиме карантина не будут работать в полную силу, то потери для иностранных и китайских компаний также будут измеряться десятками, если не сотнями миллионов долларов.