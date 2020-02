Выход Великобритании из Европейского союза состоялся. Что дальше? Это во вторник расскажет в своем обращении премьер Борис Джонсон. Но кое-что известно уже сейчас.

Выхода Британии из ЕС ожидали с июня 2016 года, но мало кто всерьез полагал, что это произойдет на самом деле. И все же в полночь по Брюсселю и 23.00 по Гринвичу в жизни британцев абсолютно ничего не изменилось. Да, весь мир облетели кадры спуска британского флага, установленного в ряду флагов стран-членов перед зданием европарламента, а подписчики министерства по делам Brexit в соцсетях получили уведомление, что ведомство прекратило свое существование. Но, по существу, после того, как световые часы, отображавшиеся на фасаде премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, отсчитали последние минуты членства в Евросоюзе и исчезли, карета не превратилась в тыкву. Не случилось даже каких-либо чрезвычайных происшествий, например, столкновений сторонников и противников выхода Британии из ЕС, к которым готовились журналисты.

В ночь на субботу на площади Парламента в Лондоне довольно мирно праздновали свою победу те, кто голосовал за выход, а перед парламентом Шотландии в Эдинбурге скорбели те, кто за него не голосовал. Правда, в кругах иностранных корреспондентов поговаривают, что из-за неясности произошедшего могут быть очереди на границах, но благодаря соглашению, которое британский и европейский парламент одобрили в январе, Соединенное Королевство пока остается на едином европейском рынке и в таможенном союзе. Действие соглашения будет продолжаться до 31 декабря. За это время Лондон и Брюссель должны договориться об условиях дальнейшего сотрудничества. Специалисты называют несколько возможных вариантов: от аналога соглашения "СЕТА" между ЕС и Канадой, которое позволяет отменить до 99 процентов таможенных сборов и практически торговать на условиях зоны свободной торговли, до "ВТО-плюс", как у ЕС и Австралии, то есть на условиях приближенных к стандартам Всемирной торговой организации. Лондону больше нравится первый вариант, но он был достигнут в ходе семилетних переговоров, а у британцев в запасе лишь 11 месяцев. К тому же они не готовы для этого поступиться только что обретенной возможностью самостоятельно устанавливать правила игры. В ближайшее время Соединенное Королевство приступит к перезаключению разного рода соглашений с третьими странами, и это тоже нужно будет учитывать.

Итак, все ждут начала новой недели и выступления Бориса Джонсона. Он, отметив Brexit ударом в гонг в теплой компании своих сторонников и заручившись их поддержкой, уже заявил, что никаких уступок ЕС на стартующих в марте переговорах о будущем экономическом сотрудничестве не будет. Это уже сейчас позволяет сказать, что переговоры вряд ли завершатся в срок ко всеобщему удовлетворению. Вечером в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с обращениями к своим гражданам, и оба заверили, что дружба дружбой, но в ходе переговоров они будут отстаивать немецкие, французские и общеевропейские интересы.

В день Brexit многие британцы ждали полуночи почти так же, как ее ждут под Новый год: с обратным отсчетом, народными гуляниями и национальными песнями

В Брюсселе уже предупредили, что для тесного сотрудничества британцам придется и дальше придерживаться европейской налоговой политики, правил господдержки и регулирования и стандартов охраны окружающей среды. Это то, с чем не согласен Джонсон, обещавший "твердую линию" Лондона на переговорах. Транзитный период может быть продлен на год или два, но сделать это можно будет только до июля. А пока Британия подчиняется решениям суда Европейского союза, платит взносы в бюджет ЕС, придерживается режима открытых границ, в рамках которого граждане ЕС по-прежнему живут, работают и получают пособия на своих детей в Британии, но не участвует в принятии решений о будущем Евросоюза в Европарламенте, Еврокомиссии и Евросовете. В кулуарах британского МИД поговаривают, что дипломаты на службе ее величества получили указание быть "более независимыми" от европейских дипломатов на международных площадках. Посмотрим, отразится ли это на контактах с Россией.

Между тем

В день Brexit многие британцы ждали полуночи почти так же, как ее ждут под Новый год: с обратным отсчетом, народными гуляниями и любимыми национальными песнями. Готовиться стали еще засветло, вооружившись британскими флагами и стилизованными под "Юнион Джека" костюмами вроде сине-бело-красных жилеток, платьев и юбок. Кто-то даже примерил на себя образы национальных героев Альбиона: одного ребенка, к примеру, родители переодели в покровителя Англии Святого Георгия. В 11 вечера (полночь по брюссельскому времени) на стене резиденции премьера в Лондоне таймер обратного отсчета показал 00.00, высветилась надпись: "We are out!" ("Мы вышли!" - прим. "РГ"), появился циферблат Биг- Бена, и улицы, где проходили гуляния, наполнились звоном его колоколов. Как пишут британские СМИ, на площадь Парламента и многие другие точки сбора сторонников "брекзита" в столице приехало немало людей из других городов Альбиона, чтобы, по их собственным словам, быть в "сердце" страны в такой важный и исторический для нее момент. С самого начала празднование "развода" с ЕС британскими властями преподносилось как мероприятие "здоровое", то есть без алкоголя. Однако особо радостных это, конечно же, не остановило. Нередки были и случаи выражения явной враждебности к Брюсселю вроде не всегда цензурных кричалок или песен. Хотя без казусов не обошлось: так, к примеру, компания молодых людей, которая очень хотела сжечь флаг ЕС, так и не смогла этого сделать из-за европейских стандартов противопожарной защиты. Ненавистный флаг никак не хотел загораться, а просто плавился, так что его пришлось просто разорвать.

А руководство одного жилого комплекса решило по-своему отметить приближающийся Brexit и вывесило почти на каждом этаже здания таблички следующего содержания: "Счастливого дня Brexit! Поскольку мы наконец-то заполучили нашу великую страну обратно, жителям нашего дома пора прояснить одно правило. Мы не терпим здесь людей, которые говорят на других языках помимо английского. Теперь мы снова наша собственная страна и английский королевы является единственным языком, на котором здесь можно говорить". Как пишет газета Metro со ссылкой на одного из жителей комплекса, такую табличку скорее всего повесили из раздражения по отношению к выходцам из Восточной Европы, которые недавно приобрели здесь квартиры. Полиция уже расследует дело.

Готовились к дню выхода из ЕС противники Brexit, которые, в частности, устраивали "траурные" флешмобы. Так, к примеру, многие вязали себе на руку черные повязки, тем самым выражая скорбь по уходящему членству в единой Европе. Многие вышли на улицу в траурных одеждах и с флагами Евросоюза в руках.

Подготовила Диана Ковалева