Падение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса в Китае продолжается. Котировки опустились ниже 57 долларов за баррель маркерного сорта Brent. Опасения замедления экономики Поднебесной и отсутствие позитивных новостей о борьбе с вирусом нивелируют даже поступающую информацию о том, что в самом Китае все спокойно и никакой паники в стране нет.

Глава Минэнерго Александр Новак сказал, что его ведомство находится в постоянном контакте с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана по поводу ситуации с коронавирусом и его возможном воздействии на нефтяной рынок. В связи с этим российский министр допустил перенос мартовской встречи ОПЕК+ на более ранний срок. Он также уточнил, что распространение нового коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть из-за замедления экономики Китая.

"Продолжение падающего тренда будет зависеть от состояния дел в Китае - как быстро удастся остановить распространение болезни и создать вакцину", - считает аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Она напомнила об атипичной пневмонии в 2003 году, когда купировать болезнь удалось в течение двух месяцев, но последствия устранялись почти в течение года. Впрочем, рынок пока больше реагирует на опасения и страхи, а не на реальное уменьшение импорта энергоресурсов в Китай. Например, "Газпром" даже сделал заявление, в котором говорится, что вспышка коронавируса никак не влияет на объемы поставок природного газа по трубопроводу "Сила Сибири". Также не поступало никакой информации о снижении закупок Пекином нефти или СПГ.

Фактически на данный момент речь идет о падении цен на "черное золото" в результате пессимистических настроений участников рынка. В случае успешной борьбы с эпидемией отыграть потери в цене нефть сможет за очень короткий срок. "В сегодняшних условиях усилий ОПЕК будет вполне достаточно для стабилизации рынка. Пока риски для рынка нефти оцениваются как невысокие", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Основные риски связаны с замедлением роста экономики Китая в сфере торговли, транспорта, перевозок и туризма. Из-за того, что речь идет о второй по объемам экономике мира, снижение внутренних торговых оборотов, экспорта товаров и услуг, а также туристических потоков как в Китай, так и из него оказывает сильное воздействие на экономики других стран. Результатом может стать снижение закупок КНР энергоресурсов, в том числе нефти и газа, что нарушит и без того хрупкий баланс на мировом рынке.

"На примере паники вокруг коронавируса мы наблюдаем, насколько топливный рынок стал зависим от спекуляций", - считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, у эпидемии пока не те масштабы, чтобы серьезно на что-то влиять. Но страхи, связанные с замедлением экономики Китая, присутствуют в мире уже давно. Раньше опасались торговых разногласий с США, и это давило на нефть, а теперь место Дональда Трампа занял коронавирус.