CNN раскритиковал Трампа за отсутствие женщин в комиссии по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп провел заседание созданной комиссии по борьбе с распространением коронавируса, но критикующая его либеральная пресса и тут нашла за что раскритиковать, казалось бы, благую для американцев деятельность Белого дома. Телеканал CNN остался недоволен тем, что на фотографии с совещания, которую опубликовал Белый дом, запечатлены в основном белые мужчины и лишь несколько женщин в дальнем углу. В результате телеканал обвинил Трампа в потакании мужскому превосходству и дискриминации по расовому признаку.

Внимание на гендерный и расовый состав комиссии обратил постоянный автор телеканала, специалист по политическим вопросам, афроамериканец Брэндон Тенсли. Для сравнения он выставил фотографию времен Барака Обамы, на которой запечатлен его "диверсифицированный" с расовой точки зрения штаб по противодействию вирусу Эбола в 2014 году.

Материал CNN подвергся критике не только со стороны коллег по цеху, в частности телеканала FOX, но и вызвал довольно оживленную дискуссию в социальных сетях. Так, многие пользователи настаивают, что цвет кожи не имеет никакого отношения к проблеме - главное, чтобы человек был профессионалом в своем деле. Телеканал уличают в том, что он неэтично использовал ситуацию с распространением коронавируса в сугубо политических интересах, для нападок на Трампа.

Ведь если уж говорить о расовой диверсификации кадрового состава, то и сам телеканал небезупречен. Так, если пройтись по фотографиям сотрудников в разделе "Profiles" на сайте CNN, то несложно заметить, что подавляющее большинство - белые мужчины и женщины. А если говорить о руководящем составе, то из 15 человек только у одного темный цвет кожи.