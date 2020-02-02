Все чаще резонанс вызывает информация о неэтичных выходках по отношению к педагогам со стороны учеников. Необходимы механизмы противодействия ущемлению прав учителей, заявили в Госдуме. Профильный комитет начал разработку законопроекта, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя.

О подготовке инициативы сообщила зампред Комитета по образованию и науке Любовь Духанина. Цель авторов - подчеркнуть в документе социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными.

"Сегодня мы часто сталкиваемся с фактами, когда педагог попросту бесправен перед пренебрежительным отношением, давлением и даже физическим насилием со стороны других участников образовательного процесса, - заявила Духанина, которую цитирует ТАСС. - К сожалению, ученик подчас может оскорбить учителя, плюнуть в него в присутствии одноклассников, унизить, упомянув невысокую зарплату".

В комитете хотят определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов. При этом возможно использование опыта соседних стран. Так, в Казахстане за оскорбление учителя предусмотрен крупный штраф, а за повторные злостные нарушения - административный арест.

В комплексных поправках депутаты собираются предложить не только санкции, но и инструменты профессионального развития и карьерного роста, различные меры поддержки учителей. В разработке документа принимают участие педагоги, родители и эксперты.