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02.02.2020 18:28
Рубрика: Власть

Учитель под защитой

Готовятся поправки о высоком статусе педагога
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Все чаще резонанс вызывает информация о неэтичных выходках по отношению к педагогам со стороны учеников. Необходимы механизмы противодействия ущемлению прав учителей, заявили в Госдуме. Профильный комитет начал разработку законопроекта, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя.

О подготовке инициативы сообщила зампред Комитета по образованию и науке Любовь Духанина. Цель авторов - подчеркнуть в документе социальную значимость педагогического труда и сделать учителей более защищенными.

Фото: Антон Степанищев
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"Сегодня мы часто сталкиваемся с фактами, когда педагог попросту бесправен перед пренебрежительным отношением, давлением и даже физическим насилием со стороны других участников образовательного процесса, - заявила Духанина, которую цитирует ТАСС. - К сожалению, ученик подчас может оскорбить учителя, плюнуть в него в присутствии одноклассников, унизить, упомянув невысокую зарплату".

В комитете хотят определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов. При этом возможно использование опыта соседних стран. Так, в Казахстане за оскорбление учителя предусмотрен крупный штраф, а за повторные злостные нарушения - административный арест.

В комплексных поправках депутаты собираются предложить не только санкции, но и инструменты профессионального развития и карьерного роста, различные меры поддержки учителей. В разработке документа принимают участие педагоги, родители и эксперты.

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