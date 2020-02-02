Коронавирус 2019-nCoV может стать еще более серьезным "черным лебедем" для мировой экономики, чем рецессия 2008-2009 годов, предупреждают в агентстве Moody s.

Никто не знает, как долго продлятся карантинные ограничения и какой еще масштаб они могут принять. Но уже понятно, что как минимум замедления деловой активности в Китае не избежать. На Китай приходится 12% российского экспорта, быстрорастущая экономика Китая вносит определяющий вклад в рост потребления нефти, Китай - крупнейший потребитель металлов, и вспышка вируса уже придавила цены на эти товары российского экспорта, а также приглушила интерес к рисковым активам, к которым относятся и рублевые активы. Падение цен на сырье, сокращение числа туристов и потери от транзитных потоков еще дадут о себе знать в экономической статистике и финансовой отчетности компаний, указывают аналитики компании "АТОН".

Если распространение вируса удастся хотя бы серьезно замедлить в ближайшие дни, то последствия для мировой экономики будут очень ограниченными. "Скорее всего, мы увидим лишь временную просадку ВВП Китая, в других странах какие-то локальные проблемы, связанные с задержкой поставок продукции из Китая. Долгоиграющих последствий, скорее всего, не будет, поэтому текущую рыночную коррекцию инвесторы достаточно быстро "выкупят", - прогнозирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Судя по динамике рынка акций, вероятность серьезных проблем в глобальном масштабе инвесторы оценивают как низкую. Оптимистичный сценарий опирается на историю с вспышкой SARS в 2002-2003 годах (оба вируса из одного и того же семейства), тогда рост ВВП Китая восстановился в течение квартала.

Для России прямые потери будут невелики, но ущерб от обвала цен на нефть и металлы может стать очень сильным

Если в течение месяца вирусная угроза будет ослаблена, валютный курс будет колебаться в пределах 62,7-64,5 рубля за доллар, возможное снижение российских рынков не превысит 5%, прогнозирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Если в конце зимы - начале весны вирусный риск не будет подавлен, рынки может охватить паника. При панических настроениях на рынке макроэкономическая привлекательность РФ может оказаться недостаточной для защиты российских рынков и рубля от спада. Тогда курс вернется к диапазону 67-72 рублям за доллар, Банк России, вероятно, в течение нескольких месяцев воздержится от снижения ключевой ставки, а российские фондовые площадки могут снизиться на 10-15%, полагает Покатович. Эти сценарии являются весьма теоретическими - пока давление вирусной угрозы он оценивает как сдержанное.

Но глобальные риски высоки - если последствия распространения и борьбы с вирусом окажутся серьезными, это может запустить рецессию, поскольку США, еврозона и многие развивающиеся экономики находятся в зрелой (поздней) стадии делового цикла, указывает Брагин.

В выигрыше могут оказаться защитные активы, такие как золото, а также компании, конкурировавшие с импортом из Китая, в частности, могут ускориться процессы переноса производств из Китая.