Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

Новак Джокович стал победителем мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В финале серб одолел в пяти партиях австрийца Доминика Тима - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Тим - один из самых неудобных соперников для Джоковича в последнее время. Из предыдущих пяти матчей в четырех победу одерживал австриец. Так что ни о какой легкой прогулке для Новака не могло быть и речи.

Что интересно - почти все специалисты сходились во мнении, что Джокович одолеет Тима в четырех упорных сетах. Но вышло иначе: после проигрыша первой партии Доминик выиграл в следующих двух, заставив тем самым более именитого соперника понервничать. Однако в решающий момент в четвертом сете Новак сделал брейк, а затем взял чужую подачу в начале пятой партии. Именно эти два брейка и предопределили итоговый результат.

Джокович, выиграв в восьмой раз Australian Open, завоевал 17-й "Шлем" в карьере. По этому показателю он уступает только Рафаэлю Надалю (19 титулов) и Роджеру Федереру (20).