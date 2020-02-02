В случае прямого ущерба Россия недополучит прибыль от большого потока китайских туристов, которые сегодня оказались "заперты" внутри Китая. Их ежегодное число составляет сейчас уже более 2,5 млн, и каждый оставляет в России как минимум около 1 тысячи долларов. И хотя часть доходов отправляется обратно в Китай через множество китайских компаний, которые прямо или косвенно контролируют эти туристические потоки, тем не менее ущерб для туристической индустрии следует измерять десятками миллионов долларов.
К этому следует прибавить и потери магазинов люксовых брендов, основными покупателями которых являются именно китайские посетители, приобретающие товары как для себя, так и для перепродажи. Потери несут и российские транспортные и авиакомпании, которые отменили свои перевозки в Китай. То же самое можно сказать не только о России, но и о других странах, поскольку китайские туристы путешествуют в настоящее время практически везде.
Непрямой ущерб связан с проявившейся нестабильностью мировых рынков, которые "просели" под тяжестью новостей из Китая. Так, на американских торгах серьезно упали цены на сою, рапс, кукурузу, различные виды масла - это те товары, которые должны были пойти в Китай в рамках американо-китайского соглашения о покупке американских товаров на 200 млрд долларов в течение двух лет. Все это заметно ударило по сельхозпроизводителям как в США, так и в других странах, экспортирующих свою продукцию в Китай, так как поползли слухи, что Китай будет не в силах выполнить свои обязательства.
Просели также нефтяные рынки. Все эти потери уже измеряются сотнями миллионов долларов, но точный подсчет можно сделать только после стабилизации ситуации. Кроме того, пострадают и компании, имеющие свои производственные цепочки в городе Ухань и в целом в провинции Хубэй - крупнейшем центре машиностроения и переработки в Китае. Там же располагается и крупнейший транспортный хаб для поставки компонентов для производства по всему Китаю. Поскольку очевидно, что как минимум полтора месяца этот регион и еще 14 городов в режиме карантина не будут работать в полную силу, то потери для иностранных и китайских компаний также будут измеряться десятками, если не сотнями миллионов долларов.