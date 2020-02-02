По сути, весь ущерб, который потенциально может быть нанесен российской и мировой экономике, имеет смысл разделить на две части: прямой и косвенный.

Алексей Маслов: Потери иностранных и китайских компаний будут измеряться миллионами долларов. Фото: Николай Галкин/ ТАСС

В случае прямого ущерба Россия недополучит прибыль от большого потока китайских туристов, которые сегодня оказались "заперты" внутри Китая. Их ежегодное число составляет сейчас уже более 2,5 млн, и каждый оставляет в России как минимум около 1 тысячи долларов. И хотя часть доходов отправляется обратно в Китай через множество китайских компаний, которые прямо или косвенно контролируют эти туристические потоки, тем не менее ущерб для туристической индустрии следует измерять десятками миллионов долларов.

К этому следует прибавить и потери магазинов люксовых брендов, основными покупателями которых являются именно китайские посетители, приобретающие товары как для себя, так и для перепродажи. Потери несут и российские транспортные и авиакомпании, которые отменили свои перевозки в Китай. То же самое можно сказать не только о России, но и о других странах, поскольку китайские туристы путешествуют в настоящее время практически везде.

Непрямой ущерб связан с проявившейся нестабильностью мировых рынков, которые "просели" под тяжестью новостей из Китая. Так, на американских торгах серьезно упали цены на сою, рапс, кукурузу, различные виды масла - это те товары, которые должны были пойти в Китай в рамках американо-китайского соглашения о покупке американских товаров на 200 млрд долларов в течение двух лет. Все это заметно ударило по сельхозпроизводителям как в США, так и в других странах, экспортирующих свою продукцию в Китай, так как поползли слухи, что Китай будет не в силах выполнить свои обязательства.

1,6 процента ВВП Китая приходится на долю города Ухань, также на него приходится 1,2 процента оборота национальных грузоперевозок

Просели также нефтяные рынки. Все эти потери уже измеряются сотнями миллионов долларов, но точный подсчет можно сделать только после стабилизации ситуации. Кроме того, пострадают и компании, имеющие свои производственные цепочки в городе Ухань и в целом в провинции Хубэй - крупнейшем центре машиностроения и переработки в Китае. Там же располагается и крупнейший транспортный хаб для поставки компонентов для производства по всему Китаю. Поскольку очевидно, что как минимум полтора месяца этот регион и еще 14 городов в режиме карантина не будут работать в полную силу, то потери для иностранных и китайских компаний также будут измеряться десятками, если не сотнями миллионов долларов.