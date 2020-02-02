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02.02.2020 18:18
Рубрика: Власть

Свежие кадры

На зарплату врачам добавили средств
Текст: Марина Гусенко
В этом году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет направлять трансферты в свои территориальные подразделения на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Она уточнила, что в бюджете ФОМСа заложено на это 18,3 млрд рублей на этот год, 19,5 млрд - на следующий и 25 млрд - на 2021 год. На случай, если денег не будет хватать, предусмотрен резерв. Распределять средства между регионами будут исходя из прогнозов по увеличению там числа врачей и среднего медперсонала.

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Ожидается, что дополнительные средства позволят привлечь в здравоохранение свежие кадры. По прогнозам, в 2020 году в медучреждения регионов придут 9,2 тысячи врачей и почти 16 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. В 2021 году - 9,8 тысячи врачей и почти 15,5 тысячи медсестер, фельдшеров, акушеров. В 2022 году - 10 тысяч врачей и 20,5 тысячи среднего медперсонала.

Также Голикова напомнила, что с этого года медработники будут получать премии за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации. Деньги на это также заложены в бюджете ФОМС. "Борьба с онкологическими заболеваниями - приоритет работы в сфере здравоохранения", - сказала вице-премьер. Предполагается, что за один случай выявления такого заболевания будет выплачиваться вознаграждение в размере одной тысячи рублей. В бюджете ФОМС на 2020-2022 годы на выплату таких премий запланировано по 1,2 млрд рублей ежегодно. "Мы надеемся, что эта мера позволит существенно повысить выявление онкологии на ранних стадиях", - добавила Голикова.

Власть Работа власти Регионы Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Правительство Вице-премьеры Повышение зарплат бюджетникам

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