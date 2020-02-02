"Яндекс. Музыка" опубликовал рейтинг часто прослушиваемых песен

Хит-парад песен, которые в России хотели слушать много раз подряд, опубликован на сервисе "Яндекс. Музыка". Это, возможно, самый справедливый хит-парад популярности. Ведь многие песни мы слушаем по одному разу и потом сразу же забываем про них. Но есть и такие, которые нам сразу хочется "ставить на repeat", то есть прослушать на стриминговых сервисах уже неоднократно!

Список таких песен, которые запоминались нам надолго в каждом из годов - с 2010 по 2019-й - теперь и составили на "Яндекс. Музыке".

Результаты в разных городах России, порой, значительно отличались. В 2019-м в Санкт-Петербурге, например, чаще всего ставили "на повтор" трек "Юморист" (из кинофильма) рэпера Фейса, а в Екатеринбурге - малоизвестную в большинстве регионов России северо-ирландскую группу Vals с песней Mr. Blue Sky.

Хотя если суммировать по стране, заслуженно лидерами стали группа Феликса Бондарева RSAC с магическим двухминутным треком NBA, "Грустный дэнс" дуэта Artik $ Asti в содружестве с рэпером Артемом Качером и энергичный номер Life певицы Zivert (почти 53 миллиона просмотров на YouTube) размашисто и чувственно спетый на двух языках, английском и русском.

Хотя ее Credo, как минимум, не хуже. Но статистика, как говорится, "вещь упрямая"… Все эти результаты, можно сказать, абсолютно предсказуемые и объективные!

Никто же не удивится, вспомнив, как все мы рьяно слушали в 2010-м Bad Romance Леди Гаги, в 2011-м - Love You Like a Love Song Селены Гомес, а в 2012 - песню Нюши "Выше"?! Ну, а в 2016-м - "Твои глаза" Светланы Лободы или а 2017-м - стремительно ворвавшийся в хит-парады трек "Тает лед" (помните, со словами "Между нами тает лед"?!) украинской мужской рэп-группы "Грибы", ныне уже распавшейся...

Случались и сюрпризы: в 2018-м самым востребованным оказался трек "Шум моря" - даже не песня, а только очень органично и душевно записанный звук морских волн…

А вот как выглядит Top-10 хит-парада "на repeatе" 2019 года:

RSAC - "NBA"

Artik & Asti - "Грустный дэнс"

Zivert - Life

Артур Пирожков - "Зацепила

Тима Белорусских - "Незабудка"

Тима Белорусских - "Витаминка"

Билли Айлиш - Bad Guy

Дима Билан - "Молния"

HammAli & Navai - "Прятки" (причем их же, более известная песня "Девочка-война" только 11-я)

RASA - "Пчеловод"

Кстати

В этом списке только один артист из дальнего зарубежья - и, конечно же, Билли Айлиш.

Остальные 9 треков - на русском, а среди исполнителей: украинский дуэт Artik & Ati (их соратник по песне Артем Качер - полная фамилия Качарян - из Владикавказа) и белорус Тима Белорусских.

Причем, у минчанина в лидерах есть и еще один хит - "Мокрые кроссы" - № 15… И уже только после Тимы, на 16-й позиции, значится трек Little Old Town рэпера Lil Nas Х и рокера Билли Рэя Сайруса, выигравших недавно Grammy…

Что тоже приятно.