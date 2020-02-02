Кардиолог развеял распространенный миф о фитнес-браслетах

Среди людей существует масса страхов, связанных с использованием фитнес-браслетов. Чаще всего появляется информация о том, что гаджеты небезопасны из-за вредного излучения.

По мнению кардиолога Константина Иванова, боязнь новых устройств можно сравнить со страхом перед метеоритами - и то, и другое несет в себе некую устрашающую силу.

Однако научных данных, которые бы свидетельствовали о реальном вреде (в том числе, с точки зрения воздействия излучения) "умных" браслетов, сегодня нет, передает радио Sputnik.

При этом врач отметил, что в пользе гаджетов, которые помогают следить за состоянием здоровья, сомневаться не приходится.

Кардиолог пояснил, что скоро можно будет оценить возможности смарт-часов, которые будут измерять сердечный ритм, артериальное давление, сахар в крови, фазы сна и прочие важные показатели. Соответствующие исследования уже проводятся.