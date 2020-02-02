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02.02.2020 20:16
Рубрика: Культура

Кинонеделя в цифрах: Пятилетняя "Кома" впала в коммерческую кому

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
По предварительным данным, во главе кассы кинопроката России за уик-энд 30 января-2 февраля остался комедийно-криминальный боевик Адиля Эль Арби и Билала Фалла "Плохие парни навсегда" - 155 млн руб и 567 млн руб за 11 дней показов в 1 724 кинотеатрах.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Далее следует военная драма Сэма Мендеса "1917" в 869 кинотеатрах - 110 млн руб за 4 дня показов.

Только с третьей позиции стартовала в 1 817 кинотеатрах фантастическая драма Никиты Аргунова "Кома с бюджетом 350 млн руб и маркетингом 70 млн руб" - 83 млн руб за 4 дня показов. Картина снималась пять лет.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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На четвёртом месте комедийная мелодрама с бюджетом 200 млн руб и маркетингом 120 млн руб "Холоп" - 73 млн руб в 787 кинотеатрах и с общей кассой за 39 дней показов 3 млрд 40 млн руб.

Завтра фильм Клима Шипенко станет самым кассовым (в рублях) отечественным релизов за всю историю нашего проката.

И замыкает пятерку самых кассовых релизов за текущий уик-энд мелодрама Греты Гервиг в 871 кинотеатре "Маленькие женщины" - 65 млн руб за 4 дня показов.

Романтическая комедия Даши Чаруши "Марафон желаний" собрала за этот уик-энд 45 млн в 1 784 кинотеатрах и 197 млн руб за 11 дней показов. Она стала вторым прибыльным отечественным релизом в этом году.

Комедийная мелодрама Марюса Вайсберга с бюджетом 150 млн руб "(Не)идеальный мужчина" заработала в этот уик-энд в 1 346 кинотеатрах 30 млн руб и 523 млн руб за 18 дней показов.

Культура Кино и ТВ

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