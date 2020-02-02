Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике. При этом министр подчеркнул, что шестой материк Земли не принадлежит ни одному из государств мира. "Сотрудничество на Южном полюсе является образцом взаимодействия государств", - отметил Лавров.

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим. По его словам, Москва не видит предпосылок того, что данный документ будет подвергаться испытаниям.

Напомним, в Праге в июле прошлого года состоялось 42-е Консультативное совещание по Договору об Антарктике, который с 1959 года контролирует взаимодействие стран на материке. Был рассмотрен широкий круг вопросов функционирования Системы Договора об Антарктике и регулирования деятельности в данном регионе. В мае-июне текущего года состоится сессия 43-го Консультативного совещания государств-участников Договора об Антарктике.