В прошедшем туре Единой лиги свободным от игры был действующий чемпион ЦСКА, что позволило "Локомотиву-Кубани" догнать столичных армейцев. Теперь у этих двух команд снова одинаковые показатели при дележе второго места - по 12 побед и четыре поражения. А лидируют по-прежнему "Химки" (15-1).

"Автодор" (в светлой форме) ничего не смог противопоставить набравшему мощный ход "Локомотиву" и полностью проиграл борьбу под щитами. Фото: VTB-League

Бывший наставник сборной России Евгений Пашутин во второй раз пришел на пост главного тренера краснодарцев без малого два месяца назад, сразу после домашнего поражения "Локо" от саратовского "Автодора". В воскресенье южане взяли у команды с берегов Волги более чем убедительный реванш в гостях - 97:81, причем Пашутин записал на свой личный тренерский счет седьмую подряд (!) победу в Единой лиге.

С приподнятым настроением выходил на игру в Саратове американский центровой кубанцев Алан Уильямс. Накануне его признали самым ценным баскетболистом января в Единой лиге.

Уильямс провел воскресный матч, полностью соответствующий своему новоприобретенному статусу. Алан сделал так называемый "дабл-дабл" (14 очков и 13 подборов), у него самый лучший в этой игре показатель "плюс-минус" и самый высокий коэффициент полезности, рассчитываемый по специальной формуле. Ну а главным бомбардиром у победителей стал еще один заокеанский легионер Джонни О Брайант (25 очков).

Капитан "Локомотива-Кубани" Виталий Фридзон отметился десятью очками. В минувшие выходные он стал обладателем одного из четырех специальных приглашений в состав команд - участниц "Матча Всех Звезд", который состоится 16 февраля в Москве.

- Определяя обладателей "wild card", Лига руководствовалась результатами голосования болельщиков и СМИ, а также индивидуальными достижениями игроков. Виталий Фридзон - один из самых опытных и заслуженных игроков Лиги. Часть сезона "Локо" он пропустил из-за травмы, но сейчас набрал хорошую форму и обязательно поможет "Звездам России", - прокомментировала приглашение капитана краснодарцев генеральный директор Единой лиги многократная чемпионка Европы Илона Корстин.

Вот короткий анализ встречи с "Автодором" рулевого "Локо" Евгения Пашутина: "Нашей задачей было навязать физический контакт в защите, остановить быстрые прорывы "Автодора", максимально заставить играть соперника в позиционный баскетбол и контролировать их снайперов. Поставленные цели выполнили, но есть моменты, которые нужно проанализировать и улучшить. Хотя увидел именно ту модель игры, которую хочется наблюдать в каждом матче".

Совсем плох дебютант Евролиги питерский "Зенит". Аутсайдер континентального турнира в Единой лиге дожил до того, что вывалился из зоны попадания в плей-офф после неожиданного домашнего поражения от эстонского "Калева" - 75:76. Вообще, у питерского клуба в этом сезоне какая-то непонятная болезнь - команда отвратительно играет в родных стенах. В нашей Лиге из восьми матчей на берегах Невы успеха удалось добиться только в одном, хотя гостевой баланс побед и поражений подопечные испанского тренера Жоана Пласы имеют положительный - 5-2.

Давно лидирующие в турнире "Химки" взяли верх в очень важном матче против казанского УНИКСа на площадке соперника - 98:88. Лидеры подмосковной команды Алексей Швед и Девин Букер отгрузили хозяевам по 25 очков, в ответ получив по "двадцатнику" от баскетболистов проигравшего клуба Джамара Смита и Эрика Макколлума.

Результаты остальных матчей тура: "Зелена-Гура" (Польша) - БК "Нижний Новгород" - 103:108 (в овертайме), "Енисей" (Красноярск) - "Парма" (Пермский край) - 83:85, "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - "Астана" (Казахстан) - 96:77.

"Матч Всех Звезд"

Единая лига назвала окончательные составы на традиционный "Матч Всех Звезд", назначенный на 16 февраля в Москве на арене в Петровском парке.

"Звезды России": Алексей Швед ("Химки"), Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Максим Григорьев ("Парма"), Денис Захаров ("Енисей"), Дмитрий Хвостов ("Зенит"), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА), Владислав Трушкин ("Зенит"), Артем Забелин ("Парма"), Джоэл Боломбой (ЦСКА).

"Звезды Мира": Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба - УНИКС), Адас Юшкевичюс ("Парма"), Дэвион Берри ("Енисей"), Кайл Виналес ("Калев"), Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань"), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба - "Химки"), Дрю Гордон ("Зелена Гура"), Густаво Айон ("Зенит"), Душан Ристич ("Астана").