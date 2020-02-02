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02.02.2020 22:06
Рубрика: Спорт

Весь контраст Сибириады

В мужской Суперлиге лидирует новосибирский "Локомотив", а в женской на последнем месте девушки из Красноярска
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
В центральном матче 15-го тура регулярного чемпионата мужской Суперлиги действующий обладатель "золота" кемеровский "Кузбасс" на своей площадке уступил единоличному лидеру нынешних соревнований новосибирскому "Локомотиву" - 0:3 (24:26, 24:26, 21:25).
Серб Марко Ивович стал лучшим бомбардиром в победном матче новосибирского "Локомотива" с "Кузбассом". Фото: Пресс-служба ВФВ Серб Марко Ивович стал лучшим бомбардиром в победном матче новосибирского "Локомотива" с "Кузбассом". Фото: Пресс-служба ВФВ
Серб Марко Ивович стал лучшим бомбардиром в победном матче новосибирского "Локомотива" с "Кузбассом". Фото: Пресс-служба ВФВ

"Кузбасс", с этого сезона руководимый румынским специалистом Георге Крецу, продолжает выступать без диагонального нападающего сборной России Виктора Полетаева, который восстанавливается после травмы. Без него, конечно, потенциал команды значительно ниже.

Новоуренгойский "Факел" победил "Берлин" в Лиге чемпионов по волейболу

Новосибирцы прервали серию из шести домашних побед кемеровчан. Лучшим бомбардиром у победителей стал сербский доигровщик Марко Ивович, у него 18 очков, в том числе шесть результативных действий на блоке, в активе диагонального Константина Бакуна 16 выигранных мячей, польский связующий Фабиан Джизга отличился тремя эйсами.

- Не думаю, что это была лучшая игра с точки зрения качества волейбола, потому что обе команды нервничали и не показали то лучшее, что они могут, - критично заметил болгарский наставник железнодорожников Пламен Константинов. - Все понимали, что это важная игра, прямой "стык" конкурентов, который может оказаться решающим на этом этапе чемпионата. А результатом мы довольны, он для нас отличный. Сэкономили энергию. Честно говоря, я ожидал более продолжительного матча, но на все ушло не более полутора часов, это нам может быть и на пользу.

Напомним, что в "Финал шести" напрямую выйдут две лучшие команды состоящей из 21-го тура "регулярки", причем лидер получает право провести турнир на своей площадке. Поэтому у "Локомотива" есть отличный шанс заполучить себе матчи решающей стадии и постараться впервые взять "золото" Суперлиги.

У этой команды довольно-таки нестандартный список главных достижений. Чемпионами России новосибирцы никогда не были, максимум "серебро" (сезон 2013/14), зато семь лет назад команды завоевала трофей европейской Лиги чемпионов.

Положение лидеров в мужской Суперлиге выглядит следующим образом: "Локомотив" Нс - 12 побед - 2 поражения (36 очков), "Динамо" (Москва) - 11 - 3 (30), "Кузбасс" -10-3 (27), "Факел" (Новый Уренгой) - 9-4 (30), "Зенит-Казань" - 9-3 (27), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 9-4 (27).

В следующем туре ожидаются два интереснейших матча: во вторник дебютант Лиги чемпионов "Факел" дома попробует остановить "Локомотив", в среду в столице Татарстана состоится зенитовское дерби - казанцы против питерских одноклубников.

Фото: ВК "Минск"/ vk.com/vc.minsk
Волейбольная Суперлига открыла бомбардира из Беларуси

В женской Суперлиге, где в лидерах калининградский "Локомотив", "Динамо-Казань" и "Уралочка-НТМК", 12-й тур стал дебютом на посту главного тренера столичного "Динамо" серба Желько Булатовича. Он сменил Александра Сукомела, с которым действующие чемпионки играли хуже некуда.

Москвички дома разгромили красноярский "Енисей" в трех сетах, причем заключительная партия была выиграна 25:6, а весь матч продлился лишь 52 минуты. Этот смехотворный показатель по времени - абсолютный антирекорд за период с сезона-2011/12, когда статистика в нашем женском чемпионате стала вестись систематически и без белых пятен.

Такие игры однозначно портят имидж российской Суперлиги. Кстати, в "Енисее" по ходу сезона одного главного тренера уже уволили. Команда остается на последнем месте в Суперлиге и на этой неделе с треском вылетит из 1/8 финала самого слабого по составу участников континентального Кубка вызова.

Тем временем

Международная федерация волейбола с 1 февраля ввела в действие новую систему подсчета мирового рейтинга для сборных. Теперь в нем учитываются не только итоги выступления на турнирах, но и результат каждого конкретного матча, а изменение рейтинга зависит от исхода встречи и силы соперника. После "апгрейда" классификаций мужская сборная России поднялась с пятого места на строчку выше, а наша женская команда, напротив, с пятой позиции опустилась на восьмую.

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