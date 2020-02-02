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02.02.2020 19:42
Рубрика: Власть

Цифра для Союза

Михаил Мишустин назвал главные задачи евразийской интеграции
Текст: Владимир Кузьмин (Алма-Ата)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Свой первый зарубежный визит премьер-министр Михаил Мишустин совершил в Казахстан, на форум глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Алма-Ате он призвал своих коллег сконцентрироваться на устранении препятствий во внутренней торговле и на развитии конкурентных условий для бизнеса.

Главную цель союзного сотрудничества, которую ставят в Москве, глава кабинета министров связал с благополучием граждан пяти стран. Это рост экономик России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, преимущество общего пространства и равные возможности для людей. "Мы в целом положительно оцениваем динамику евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности, - сказал он в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. - Прежде всего, улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование". За первые три квартала 2019 года совокупный ВВП союза увеличился на 1,4 процента, рост промышленности и в сельском хозяйстве - 1,7 процента. Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении, которое гарантирует гражданам всех государств право на получение пенсии независимо от места работы на территории союза. "Это затрагивает интересы миллионов людей", - подчеркнул Мишустин.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Премьер озвучил ряд задач, которые, по его мнению, стоят сейчас перед ЕАЭС. Необходимо продолжать устранение препятствий во внутренней торговле и развитие конкурентных условий для бизнеса. Работа это, по его словам, трудоемкая, требующая компромиссов и готовности конструктивно подходить к поиску решений.

Этот тезис поддерживается всеми участниками, но тем, как идет сам процесс, довольны далеко не все. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин напомнил, что когда в ЕАЭС несколько лет назад только создавали реестр согласованных ограничений, он насчитывал 60 позиций. Сейчас их уже 68. "Вместо того чтобы снизить этот показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры либо затягивая их устранение", - констатировал он.

Сразу несколько государств выступают за наднациональное решение вопроса. Строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах предложил, например, глава правительства Беларуси Сергей Румас. "Первое - наделить Евразийскую экономическую комиссию дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов, нарушающих право ЕАЭС. Второе - установить порядок и определить сроки рассмотрения обращений о нарушении права союза", - поддержал инициативу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Важнейшие задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей

Принципиально новые возможности в разных сферах странам ЕАЭС открывает цифровизация экономик, заявил Михаил Мишустин второй приоритет евразийской интеграции. Процесс уже запущен: рассмотрено более 70 инициатив, дан старт первым проектам в промышленности, транспорте, на рынке труда. Сейчас, считает глава российского кабмина, необходимо ускорить настройку цифрового взаимодействия по вопросам фитосанитарии и ветеринарии. "Если мы объединим усилия, то сможем защитить людей от некачественной продукции и усилить эффективность контроля в этой сфере", - объяснил он выгоды для граждан.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин: Интересы людей должны быть приоритетом при развитии ЕАЭС

Страны союза, уверен глава российского правительства, должны ставить более амбициозные задачи в сфере цифровых технологий, чтобы не просто выдерживать глобальную конкуренцию на этом направлении, а выигрывать ее. Какие шаги необходимо предпринимать сейчас, Мишустин рассказал, выступая на международном форуме "Цифровое будущее мировой экономики". Он остановился на четырех целях.

Первое - формирование единой системы цифровой идентификации в Евразийском экономическом союзе. "Мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза, - уверен глава правительства России. - Об этом нужно серьезно поговорить и принять соответствующие решения".

Второй приоритет связан с важнейшим элементом любой информационной системы - защитой данных. Весь электронный документооборот, отметил Мишустин, необходимо вести в доверительной универсальной межгосударственной среде, которая будет работать на единых стандартах. "Иначе мы просто перестанем распознавать друг друга", - предупредил он.

Третья цель - необходимо продолжить работу над системой документальной и физической, по выражению Мишустина, "прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе".

Наконец, четвертый пункт - для стимулирования цифрового развития страны ЕАЭС должны провести инвентаризацию всех своих технологических ресурсов и возможностей, открыть совместные центры компетенций в области технологий. "Ведь у нас до сих пор нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности", - напомнил Мишустин.

"И, конечно, нам необходимо формировать условия, которые позволили бы нашим талантам создавать и развивать цифровые стартапы на территории союза", - заключил председатель правительства России.

Важной задачей для ЕАЭС остается развитие международного взаимодействия, обозначил российский премьер еще один приоритет. В октябре прошлого года подписаны соглашения о зонах свободной торговли с Сингапуром и Сербией, вступили в силу договоренности о либерализации торговли с Ираном. "Рассчитываем, что в 2020 году мы серьезно продвинемся в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем", - рассказал премьер-министр России об ожиданиях от проходящих переговоров.

"Убежден, что важнейшие задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей, - заключил Михаил Мишустин. - Здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт и туризм - именно их Российская Федерация выделила при подготовке стратегических документов нашего союза. И мы уже внесли соответствующие предложения. Рассчитываем на поддержку наших инициатив".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин назвал символичным свой визит в Казахстан

По итогам заседания премьер-министры подписали ряд поручений по подготовке стратегических направлений развития интеграции до 2025 года и устранению барьеров в рамках внутреннего рынка союза. Также к следующей встрече межправсовета поручено проанализировать возможное снижение порога беспошлинной интернет-торговли. С этой инициативой ранее выступила российская сторона. Очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС запланирована на 9-10 апреля.

На этом визит в Казахстан для Михаила Мишустина не закончился - премьер из Алма-Аты полетел в Нур-Султан, где у него состоялись переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

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