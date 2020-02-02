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02.02.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Идеальный серб

Новак Джокович стал победителем Australian Open
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8075)
В Мельбурне финалом мужского одиночного турнира завершился Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Победу в нем одержал Новак Джокович, одолевший в пяти сетах Доминика Тима - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
Новак Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Фото: EPA Новак Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Фото: EPA
Новак Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Фото: EPA

Почти все специалисты накануне этого противостояния ставили на Джоковича, предупреждая однако, что легкой прогулки у серба точно не будет. Это и неудивительно: в последние годы для Новака нет более неудобного соперника, чем Тим. Из предыдущих пяти встреч между ними в четырех сильнее был австриец.

Фото: EPA
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Вот и на этот раз Доминик едва не одолел своего более именитого оппонента. Он проиграл первый сет, но в последующих двух выглядел почти идеально. Тим допустил промах лишь однажды, отдав свою подачу в середине второй партии. Зато впоследствии австриец сделал два брейка и повел в счете.

И все же класс Джоковича дал о себе знать. В решающих моментах серб был хладнокровнее и не ошибался. В итоге все решили два брейка, сделанные Новаком в четвертом и пятом сетах.

В восьмой раз в карьере завоевав титул на кортах Мельбурна, Джокович вернул себе звание первой ракетки мира. Официально он возглавит рейтинг сегодня. Что касается гонки за лидерство по трофеям на "Шлемах", то теперь в активе у серба 17 побед. По этому показателю Новак уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (19 титулов) и швейцарцу Роджеру Федереру (20).

К слову, кубок Джоковичу на церемонии награждения вручил Марат Сафин, побеждавший в Мельбурне 15 лет назад. Получив трофей, Новак выступил с речью. Начал он с обращения к Тиму.

- Хочу поздравить Доминика с невероятным турниром. Уверен, однажды ты завоюешь титул на "Шлеме". Я хотел бы поблагодарить свою команду, брата, который прилетел сюда и был рядом со мной. Здесь мой любимый корт, а также стадион. Все здорово, я счастлив, - сказал Джокович.

Для Тима нынешнее поражение стало третьим в финалах турниров "Большого шлема". До того он дважды уступал Надалю в решающих матчах Открытого чемпионата Франции в Париже. Тем не менее австриец верит, что ему по силам в будущем завоевать трофей.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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- Джокович, Федерер и Надаль вывели теннис на высочайший уровень. Счастлив, что могу соревноваться с ними. Уверен: однажды мне удастся победить на "Шлеме", - подчеркнул Тим.

Победительницей женского одиночного турнира стала американка с русскими корнями София Кенин. В финале она одолела в трех сетах испанку Гарбинье Мугурусу - 4:6, 6:2, 6:2.

Благодаря победе на кортах Мельбурна София поднимется на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На пресс-конференции после матча с Мугурусой Кенин подчеркнула: ей очень помогает ее русский дух.

- Мне помогает мое русское происхождение. В детстве я равнялась на Марию Шарапову, Анну Курникову. Старалась не пропускать матчи с их участием. Я видела, как Шарапова выиграла "Уимблдон" в 17 лет. Меня это очень завело. Во мне есть что-то русское. Наверное, речь о яростном боевом духе, - отметила Кенин.

Спорт Теннис Australian Open - 2020

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