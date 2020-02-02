Овечкин признан игроком месяца в НХЛ

Пять лет Александр Овечкин не признавался игроком месяца Национальной хоккейной лиги. И вот российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" вновь на вершине.

Специальное жюри лиги объявило лучших игроков по итогам январских матчей. Первой звездой стал российский капитан "Вашингтона". 34-летний Овечкин забросил 13 шайб в 10 матчах и благодаря этому теперь Ови - восьмой снайпер в истории североамериканской лиги. В активе россиянина 695 голов.

Второй звездой января стал немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзатль, набравший 17 очков. В тройке лучших по итогам месяца еще один россиянин. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел 10 матчей и проиграл лишь раз. Кроме того, голкипер в январе провел два матча на "ноль".

Но вернемся к Овечкину, который выдает феноменальную голевую серию.

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден признался журналистам, что впечатлен игрой нападающего:

- Думаю, что нам очень повезло, что Овечкин играет у нас в "Вашингтоне". Повезло и болельщикам, которые могут видеть его на льду более сорока раз за сезон, также считают тренеры и игроки. Это невероятный игрок, который гонится за великим рекордом Уэйна Гретцки (у которого на счету 894 шайбы). Думаю, что ему по силам совершить любое чудо. Он буквально неудержим в последних матчах!

Интересно, что сам Александр о своих успехах высказался с присущей ему скромностью:

- Я на восьмом месте в списке лучших снайперов? Это хорошая цифра. Я уже говорил, что мне приятно быть в списке с такими игроками. Но главное, что команда выигрывает и уверенно идет в плей-офф.

Также Овечкин рассказал, что одним из первых его поздравил легендарный Марк Мессье, которого он обошел в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

"Он написал мне, что поражен мастерством, отменным броском и характером - уникальной комбинацией качеств. Скажу честно, получить комплимент от такого мастера, как Марк, - больше дело", - сообщил довольный Ови.

Не остался в стороне от успехов нашего форварда и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В списке лучших снайперов НХЛ Овечкин занимает высокое восьмое место, обойдя легендарного Марка Мессье

"Из года в год он в ведущих бомбардирах, его изучают, но с ним ничего не могут сделать, потому что он бывает непредсказуемым. Хотя все знают, откуда он бросает, как он бросает. Но он забивает голы не только в большинстве, но и после розыгрышей, отдает передачи... Вратари его изучают и, как видите, ничего не могут с ним сделать. Это очень талантливый спортсмен, и мы надеемся, что он дальше будет штамповать эти шайбы, как конфетки", - цитирует слова Третьяка агентство ТАСС.

Тем временем своих героем по итогам января назвала и Континентальная хоккейная лига.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин стал лучшим вратарем. В прошедшем месяце он помог своему клубу победить в шести из восьми матчей, в которых принял участие, дважды сыграв на ноль.

Микко Лехтонен из "Йокерита", ставший лучшим защитником, одержал вместе со своей командой девять побед в 12 матчах.

Лучшим нападающим признан Антон Слепышев: его ЦСКА победил в девяти играх из 12, а сам Слепышев набрал 18 очков (10 шайб + 8 передач) при показателе полезности "+13".

Лучшим новичком января стал нападающий петербургского СКА Иван Морозов. 19-летний хоккеист занес в свой актив 4 шайбы и 2 передачи в восьми матчах. Его показатель полезности составил "+6".