Памела Андерсон рассталась с новым мужем через две недели после свадьбы

52-летняя американо-канадская модель и актриса Памела Андерсон продолжает усердно доказывать непроходящую кудрявость своей личной жизни - новый, пятый порядковый брак звезды Playboy продлился менее двух недель.

Как передает THR, Андерсон и 74-летний голливудский продюсер-бонвиван Джон Питерс, добивавшийся благосклонности Пэм более тридцати лет, решили разобраться в том, чего они хотят от жизни и друг друга, и разошлись. Во всяком случае, такую информацию изданию передал от имени артистки ее представитель.

Напомним: Андерсон и Питерс поженились на закрытой церемонии в Малибу 20 января. Но, как уточнено источником издания, близким к паре, официально - юридически, брак оформлен не был и "молодые" совместно не проживали.

Продюсер происходящее пока никак не комментирует.