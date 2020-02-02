Павел Крашенинников рассказал, как идет работа над поправками к Конституции

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете" о подробностях обсуждения и механизме будущего принятия поправок в Конституции.

Павел Владимирович, продолжим наши диалоги о предложениях по изменениям в статьях Основного Закона. Какие новости?

Павел Крашенинников: На данный момент члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию инициировали более 170 предложений. Но это далеко не все. Активно идет сбор предложений от граждан и организаций по всей стране. Для этого члены рабочей группы проводят встречи в регионах с общественностью, выступают с разъяснениями. Из регионов, в которых уже были проведены обсуждения, передают большое количество инициатив и даже юридически оформленных поправок. Кроме того, немало обращений поступает и через электронную приемную Общественной палаты РФ. Все предложения обобщаются и распределяются по блокам - в соответствии с темами и главами Конституции.

Поскольку общественный отклик очень велик и растет день ото дня, - сейчас общее число предложений на рассмотрении рабочей группы уже около 300 - на очередном заседании было принято важное организационное решение. Созданы пять специализированных тематических подгрупп. Это, в частности, блок социальных вопросов, науки и культуры; блок по международному праву; блок по судебной власти и прокуратуре; по федеральным органам законодательной и исполнительной власти; по вопросам местного самоуправления и единству публичной власти.

Члены рабочей группы могут принимать участие в дискуссиях нескольких или всех подгрупп. Скажем, подгруппа по международному праву, которую курируют Константин Косачев и Вячеслав Никонов, заседала накануне до позднего вечера, другие подгруппы тоже активно ведут обсуждения. Время еще есть, но его осталось не так много. Во вторник 4 февраля на общем заседании нам необходимо обсудить ряд подготовленных текстов с предлагаемыми поправками и выработать по ним консолидированное решение, чтобы доложить президенту. После принятия решения часть из них будет внесена в Госдуму на рассмотрение.

Затем официально внесенные в Госдуму поправки будут рассматриваться на заседании профильного Комитета по госстроительству. Кстати, уже сейчас в комитет поступило 30 официальных поправок от депутатов Госдумы и сенаторов. Комитет будет рекомендовать принять или отклонить каждую в отдельности поправку к законопроекту. Поскольку поправок много, нам придется провести несколько заседаний комитета, чтобы внимательно рассмотреть каждую из них. Первое заседание состоится 5 февраля. После этого законопроект и поправки к нему будут выноситься на второе чтение.

По процедуре принятия очень много разных суждений. Как работа будет проходить после одобрения в первом чтении?

Павел Крашенинников: Мы уже это обсуждали, но давайте попробуем подробнее. Следующий этап - рассмотрение законопроекта Думой во втором чтении. Будем предлагать поправки к законопроекту, структурированные в таблицы, рекомендуемые комитетом для принятия или отклонения. Соответственно Госдума должна проголосовать отдельно по поправкам и отдельно по всему тексту законопроекта. Для одобрения, напомню, требуется 2/3 голосов от общей численности депутатов. С точки зрения формирования текста и содержания статей будущего закона о поправке к Конституции второе чтение имеет особый интерес. Третье чтение - это правовая и лингвистическая экспертиза, голосование по нему тоже требует 2/3 от общего числа депутатов.

Затем принятый Госдумой закон направляется в Совет Федерации, где за его одобрение должны проголосовать не менее 3/4 сенаторов.

Потом Совет Федерации рассылает закон в региональные законодательные собрания. Они тоже проводят процедуру рассмотрения и голосования. Закон должен получить одобрение органов законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ.

По завершении результаты голосования региональных парламентов отправляются в Совет Федерации, который их обобщает и одобренный закон направляет на подпись президенту.

Общероссийское голосование носит юридически значимый характер. Именно граждане будут решать, вступят в силу изменения или нет

И что дальше? Президент подпишет закон, и поправки в Конституцию должны начать действовать? А как же мнение граждан, глава государства заверил, что будет обязательно его учитывать…

Павел Крашенинников: Вы совершенно правы. Впереди еще общероссийское голосование, которое носит не формальный характер, а юридически значимый. Именно граждане будут решать, вступят в силу изменения в Конституцию или нет.

Закон, получивший одобрение федерального и региональных парламентов, подпишет президент, но начнет действовать только одна его часть - процедурная. Она запустит подготовку и проведение общероссийского голосования. В этой части закона будет подробно говориться о наделении ЦИК полномочиями по организации голосования, о процедуре и дне голосования и т.д.

На основании этих норм ЦИК сможет начать подготовку к общероссийскому голосованию. А пока он это делать не вправе, поскольку процедуры нигде не регламентированы. Это новый вид голосования (не выборы и не референдум), который в законодательстве не закреплен. Именно поэтому и нужна процедурная часть закона, и его поэтапное вступление в силу.

После голосования по поправке к Конституции ЦИК подведет итоги и направит их президенту. Обращаю внимание на то, что при одобрении гражданами предложенных изменений глава государства подписывает поправку к Конституции и направляет ее для обнародования. Только после этого изменения в Основной Закон вступают в действие. При этом ряд норм будет связан с последующими поправками в федеральные конституционные и федеральные законы.

Очень сложная процедура…

Павел Крашенинников: Непростая. Но это все-таки изменения в Конституцию, и наша задача, чтобы процедуры были прозрачными, а текст понятен не только чиновникам и юристам.