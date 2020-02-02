Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Вирус стал шестнадцатым заболеванием списка. В него также входят ВИЧ, гепатит В и С, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Согласно статье 43 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" лицам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, оказывается медицинская помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в медицинских учреждениях.