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02.02.2020 18:28
Рубрика: Власть

Служба жалоб и арестов

Глава государства поручил рассмотреть вопрос введения следственных судей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Президент России рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи. Предполагается, что это будут специализированные судьи, рассматривающие ходатайства об аресте и жалобы на следствие.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Подобная идея обсуждается уже несколько лет. Сторонники предложения уверены: специализированная судебная ветвь позволит усилить контроль за следствием. Нет, конечно, сами следственные судьи не будут вести никакого расследования: их задача именно чтобы быть судьями, оценивать с правовой точки зрения, все ли правильно делает следствие.

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Например, жертва преступления может пожаловаться на то, что следователь отказывается официально признать человека потерпевшим. Потерпевший, напомним, получает определенные права и может, скажем, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий. Если следователь откажет потерпевшему в просьбе допросить определенного свидетеля или назначить экспертизу, это тоже можно обжаловать в суде.

В конце прошлого года заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов в ходе заседания Клуба имени Д.Н. Замятнина (министр юстиции времен судебной реформы 1864 года) согласился с тем, что идея введения следственных судей требует обсуждения.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Возможно, стоило бы еще раз вернуться к обсуждению вопроса о следственных судьях, которые могли бы заниматься этими вопросами, но без права в дальнейшем рассматривать дело по существу. Только вопросы судебного контроля. Но этот вопрос нуждается во всесторонней глубокой проработке", - сказал Владимир Давыдов.

Он подчеркнул, что судья при рассмотрении вопроса об аресте не вправе проверять доказанность подозрения или обвинения. Когда решается вопрос, есть необходимость отправить фигуранта в СИЗО, важны другие факторы, например, действительно ли человек может сбежать. Или: есть ли опасность, что он как-то надавит на свидетелей. И т.п.

Согласно поручению президента ответа от Верховного суда ждут до 1 июня.

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