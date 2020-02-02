"Реал" обыграл в принципиальном матче "Атлетико"

На выходных в Европе прошло сразу несколько встреч со звонкой афишей. В одной из них в Мадриде "Реал" принимал "Атлетико". Благодаря голу Карима Бензема победу в ней одержали хозяева - 1:0.

В последние годы противостояние этих команд вышло на новый уровень. Подумать только: с 2014 года "Реал" и "Атлетико" провели семь матчей в еврокубках. В трех случаях это были финалы турниров - дважды Лиги чемпионов, в которых победу одерживал "королевский клуб", а также встреча за Суперкубок УЕФА, сильнее в которой оказались уже "матрасники".

К субботнему матчу команды подошли в разном состоянии. "Реал" единолично возглавил турнирную таблицу испанского чемпионата и не знает поражений в официальных матчах вот уже три месяца. Что касается "Атлетико", то команда Диего Симеоне угодила в небольшой кризис. За две недели она сначала проиграла "Эйбару", не сумела одолеть на своем поле последний клуб первенства "Леганес", да еще и вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив представителю третьего дивизиона "Культураль Леонесе".

Надо отметить, что в дерби на "Сантьяго Бернабеу" футболисты Симеоне выглядели чуть лучше, чем в последних матчах. А в первом тайме они и вовсе переигрывали "Реал". Но все же победа осталась за хозяевами. Проиграв принципиальному сопернику, "Атлетико" скатился на шестое место. Отставание от лидера составляет уже 13 очков.

Ну а коллега аргентинца по "Реалу" Зинедин Зидан продолжает устанавливать один рекорд за другим. В 22 турах нынешнего сезона мадридцы пропустили всего 13 мячей - это лучший результат в истории клуба. Кроме того, победа над "Атлетико" стала для Зидана 129-й во главе "сливочных". По данному показателю француз обошел Жозе Моуринью (128) и вышел на третье место. Впереди только Висенте Дель Боске (133), которого, надо полагать, Зинедин обгонит уже в ближайшее время. А вот до рекордсмена Мигеля Муньоса (357) пока далеко. Впрочем, 47-летнего специалиста мало волнуют его личные достижения.

- Я думаю только о своих игроках и результатах. Ничто иное меня не заботит, - отметил Зидан.

Многие специалисты обращают внимание, что Зидан не боится признавать собственных ошибок. А это большая редкость для известных тренеров. К примеру, в перерыве матча с "Атлетико" француз заменил сразу двух футболистов - Тони Крооса и Иско. На пресс-конференции тренер подчеркнул: он выбрал неверную тактику на первый тайм. Отсюда и столь спешные изменения в составе.

- Вина за игру в первом тайме лежит на мне. Не люблю делать замены в перерыве, но необходимо было что-то предпринять, - сказал Зидан.

Победа над "Атлетико" стала для тренера "Реала" Зинедина Зидана 129-й у руля команды. По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба

На выходных в Испании состоялся дебют форварда сборной России Федора Смолова за "Сельту". Напомним: 29-летний игрок перешел в испанский клуб на правах аренды до конца сезона из "Локомотива". Проведя всего одну тренировку, Смолов попал в заявку на выездной матч с "Валенсией" и даже вышел на поле в концовке. За отведенные ему чуть больше 15 минут Федор нанес один удар по воротам и несколько раз удачно взаимодействовал с новыми партнерами. Однако помочь "Сельте" избежать поражения россиянин не сумел: коллектив из Виго проиграл 0:1 и остался в зоне вылета (18-е место).

Туринский "Ювентус" реабилитировался за поражение от "Наполи", разгромив в матче 22-го тура чемпионата Италии "Фиорентину" (3:0). Два с пенальти провел Криштиану Роналду, продливший голевую серию в национальном первенстве до девяти встреч. Еще один точный удар в активе Маттейса де Лигта.

Похоже, Роналду не успокоится, пока не побьет все существующие рекорды. Хотя начинал сезон португалец не очень-то и ярко: всего пять голов в десяти матчах итальянского чемпионата. Но с игры против "Сассуоло" 1 декабря Криштиану все время забивает. Причем ход он набрал такой, что лидеру бомбардирской гонки "серии А" Чиро Иммобиле стоит быть начеку. В девяти поединках Роналду отличился 14 раз. Причем поражал он ворота не только середняков, но и таких команд, как "Лацио", "Рома" и "Наполи".

Дубль в ворота "Фиорентины" стал знаковым для Криштиану. Теперь в активе Роналду 722 гола в официальных встречах за клуб и национальную сборную. По этому показателю он поднялся на третье место, обойдя легендарного немецкого нападающего Герда Мюллера (720 мячей). Лидирует же в списке лучших бомбардиров в истории футбола Пеле, забивший 767 голов. Вторую строчку занимает еще один бразилец - Ромарио (734 гола).

Тем временем сборная России по мини-футболу получила путевку на чемпионат мира-2020, который пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

Наша команда победила в последнем туре квалификации Хорватию (4:3) и финишировала на первом месте в своей группе. Ставшие вторыми хорваты за выход на первенство планеты поборются в стыковых играх.