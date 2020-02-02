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02.02.2020 13:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кинооператоров Великой Отечественной войны увековечат в скульптуре

Текст: Николай Грищенко
Фото: РВИО Фото: РВИО
Фото: РВИО

Скульпторы Андрей и Станислава Смоляниновы завершили работу над памятником фронтовым кинооператорам Великой Отечественной войны. Скульптуру установят к 75-летию Победы рядом с Российским государственным архивом кинофотодокументов в Красногорске.

Фото: Минобороны РФ
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Прототипом памятника стал легендарный фронтовой кинооператор, капитан Владимир Сущинский. Оператор фронтовых киногрупп Волховского, Ленинградского, 4-го и 1-го Украинских фронтов. В феврале 1945 года он погиб во время штурма немецкого города-крепости Бреслау. Посмертно стал лауреатом Сталинской премии II степени.

"Для меня самое главное было сделать этот поворот оператора, который производит съемку, и разворачивается. Вот это мне нужно было показать, это движение хотелось сделать", - цитирует Российское военно-историческое общество скульптора Андрея Смольянинова.

Отметим, что советские фронтовые операторы сняли на механические кинокамеры все 1418 дней Великой Отечественной войны. В общей сложности - это три с половиной миллиона метров пленки. Каждый из кинооператоров был ранен, а каждый четвертый - погиб.

Открытие первого в России памятника военным хроникерам запланировано на 6 мая.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск Вторая мировая война 75-летие Победы

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