Почему японцы любят роботов

В Москву приехал кукольных дел мастер из Японии Тамая Сёбэй IX, худощавый пожилой человек, чем-то похожий на дореволюционного квалифицированного рабочего, в полосатой рабочей накидке-хаори и с усами как у Джона Болтона.

Тамая-сан - наследник единственной в Японии династии создателей механических кукол - каракури. Его предок, Тамая Сёбэй I, в 1734 году занялся созданием модных в то время вещиц - самодвижущихся кукол, служивших как для увеселения души владельца, так и в практических целях. Среди них - кукла-фокусник, кукла-стреляющий из лука самурай, танцор, сидящий под водопадом отшельник.

Например, существует чайная кукла, впервые появившаяся в 1660-х годах. В руках у нее поднос, на подносе - чашка с чаем. Хозяин заводит пружину и кукла семенит к гостю. Тот забирает чай, у куклы смещается центр тяжести и она возвращается, чтобы взять чашку для следующего гостя. Обычно гости сидят на разном удалении от хозяина, поэтому пружину кукле можно закрутить по-разному, так что она пройдет от 30 сантиметров до 1,8 метра.

"Кукла проворно

Чай подает. У ворот усевшись,

Наслаждаюсь прохладой".

Так писал японский поэт Кобаяси Исса, автор знаменитой улитки, ползущей по склону Фудзи. То есть механические куклы использовались в японском хозяйстве достаточно широко, если даже крестьянский сын и бродячий поэт Исса имел возможность принять чашку чая из кукольных деревянных рук.

Стреляющий из лука самурай - вообще что-то фантастическое. Лучник сидит как бы на помосте, внутри которого другая кукла вращает колеса передач. Самурай поворачивается, берет стрелу, целится в мишень, стреляет. Мишень диаметром шесть сантиметров расположена в полутора метрах от куклы. Белое лицо самурая (сделанная из японского кипариса голова покрыта белой краской из толченых ракушек по старинному рецепту) меняет выражение в зависимости от наклона. Он улыбается, задирая голову, если попал в мишень, и опускает лицо в недовольстве, когда промахнулся. Кстати, первым каракури-лучника сделал в середине 19 века японский изобретатель Хисасигэ Танака, основатель компании Toshiba. Сегодня в мире остались две куклы его работы.

"Для изготовления кукол нужно несколько пород древесины, - рассказывает Тамая Сёбэй IX. - Вообще-то, мне сейчас надо ходить по японским горам, искать подходящие деревья, потому что конце зимы - самый сезон для заготовки".

Тамая-сэнсей берет чайную куклу и раздевает ее, снимает расшитое золотыми осенними листьями одеяние. Вообще-то в феврале в Японии принято носить одежду с зимними узорами - хризантемами, ветками сосны, бамбуком. Есть даже правило - нельзя надевать сезонную расцветку после окончания сезона. С другой стороны, не надо быть слишком строгими к простому мальчику на часовой пружине, подающему чай. Может быть, это сын небогатых крестьян, и осеннее кимоно - единственная его одежда.

У каракури, как уже сказано, очень выразительные лица, и создается впечатление, что мальчику неловко, когда его раздевают перед российскими журналистами.

Между тем, там есть на что посмотреть. Корпус механизма чайного мальчика сделан из сакуры, ноги и голова - из японского кедра. Но самое сложное - шестеренки, они склеиваются из нескольких пород древесины. Каждый элемент требует отдельного внимания, чтобы не пересушить, не создать неправильного натяжения в дереве из-за неточно выбранного направления волокон материала.

Фото: Константин Волков

"Чайного мальчика мой отец, Тамая Сёбэй VII, создал в 1970 годах по книге 18 века "Каракури дзуи", рассказывает Тамая-сэнсей. Этот иллюстрированный труд, написанный легендарным японским мастером Ханзо Ёринао Хосокавой, говорит об изготовлении девяти типов каракури.

Срок службы каракури, по словам Тамая-сэнсея, 50-100 лет. Стоимость, например, чайной куклы современного изготовления составляет 1,6 миллиона иен (около 14,7 тысячи долларов). Уцелевшие старинные образцы намного дороже, разумеется, и за ними охотятся коллекционеры по всему миру.

Каракури в Японии были трех типов: комнатные, театральные и те, что сидели в повозках во время храмовых праздников. До второй половины 18 века театр каракури был очень популярен. В представлениях участвовали до 15 кукол. Одна из них, например, преодолевала целую полосу препятствий - качалась на качелях, пролезала через узкую бочку, а потом спрыгивала на спину живой собаке, которая уносила каракури за кулисы.

По словам специалиста по робототехнике Суэмацу Ёсикадзу, почетного профессора Университета Нагоя и приглашенного профессора Университета Айти, японцы в массе не испытывают недоверия к роботам, в отличие от многих жителей других стран. "На заводах рабочие заботятся о роботах, дают им персональные имена, ухаживают за ними, - отмечает профессор. - Проводится даже чемпионат по футболу среди роботов. Иными словами, японцы роботов любят. И все это - благодаря тому, что они уже несколько веков, примерно с начала эпохи Эдо, знакомы с механическими куклами".

По словам Суэмацу Ёсикадзу, каракури в Японии стали делать, когда познакомились с часовыми механизмами, завезенными португальцами и голландцами. И, кстати, европейцы, возможно, переняли у японцев принципы изготовления и сюжеты некоторых кукол, например - фокусника, когда игрушечный мальчик открывает коробку, а в ней каждый раз новый предмет.

Сейчас принцип каракури, то есть использование механизма без дополнительной энергии, применяется на предприятиях. Например, на тележку падает груз, придавая ей ускорение, и тележка перевозит груз на соседний конвейер.

Суэмацу Ёсикадзу считает, что сейчас каракури, утратившие популярность в XIX веке, переживают второе рождение, но уже в виде домашних роботов. Он приводит в пример собаку-робота AIBO, электронного котенка Тама-тян, персональных роботов серии R100 и последующих. Они могут делать жизнь человека комфортнее, нести охранные функции и так далее, считает профессор.