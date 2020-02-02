Синоптики пообещали москвичам "нормальную погоду" впервые за зиму

После теплого начала недели, с 4 февраля в столичном регионе начнется похолодание.

Как сообщил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ночь на среду будет минус 4-9 градусов, днем - минус 2-7 градусов. Ожидается небольшой снег. Самая холодная ночь на неделе ожидается в четверг: температура может опуститься до минус 14 градусов. В ночь на пятницу - до минус 13 градусов. В дневные часы будет от минус 2 до минус 7 градусов.

"При нынешней супертеплой зиме это, действительно, будет ощущаться, как приход холодов. Разбаловала нас нынешняя зима", - заметил синоптик. Но уже 8 февраля, в субботу, днем опять оттепель до плюс 2 градусов.

Обычно в феврале преобладающая температура в центральных областях по ночам составляет от минус 7 до минус 12 градусов, днем от 0 до 6 мороза. Но в этом феврале оттепели будут частыми. Хотя ожидаются и периоды ночного похолодания до минус 15-17 градусов.

Высота снега сейчас 7-8 сантиметров, намного ниже нормы, которая для этого времени года для центра России составляет 30 сантиметров, но снег плотный. Поэтому можно смело вставать на лыжи, не боясь провалиться. В феврале сильных снегопадов не ожидается, снега может прибавиться совсем немного.