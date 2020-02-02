В центре Москвы боксер напал на бойца Росгвардии

Двое мужчин оказали сопротивление бойцам Росгвардии при задержании в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства. У одного из задержанных нашли наркотики.

Подозрительных мужчин гвардейцы заметили на Фрунзенской набережной. Увидев патрульную машину, прохожие забежали в подъезд. Росгвардейцы попросили у беглецов документы, но те проявили агрессию. Один из подозреваемых (по неофициальным данным, боксер) ударил проверяющего в лицо.

Тем не менее, и спортсмен, и его знакомый были задержаны. У одного из них нашли пакет с кокаином. Было возбуждено уголовное дело.