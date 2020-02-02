В Москве открылась мультимедийная выставка Эрмитажа

В московском торговом центре "Метрополис" 1 февраля открылась инсталляция "Занимательные истории о князе Потемкине". "Истории про Потемкина и Екатерину на выставке "Это сам Потемкин!" здесь рассказаны как анекдоты, но когда анекдоты рассказывают ученые или музей, они звучат совсем по-другому: уходит пошлость, и получается рассказ-история", - сказал "РГ" на открытии директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Это не первая инсталляция мирового музея в современных торговых центрах, такая же выставка о Потемкине в ноябре прошлого года успешно прошла в торговом центре "Галерея" в Санкт-Петербурге, ее посетили около 1,7 миллиона человек. А выставку, посвященную Главному штабу в том же торговом центре, около 2 миллионов человек.

На вопрос "Это экспансия искусства, завоевывающего уже и торговое пространство?" Михаил Пиотровский отвечает улыбкой: конечно, экспансия.

Разумеется, никто не привез в торговый центр знаменитый севрский "Сервиз с камеями", который Екатерина подарила Потемкину, или курительницу из Османской империи, которую он подарил императрице. Эти прекрасные предметы, как и захваченную Потемкиным в походе знаменитую турецкую палатку, можно увидеть только на видео, как и главную "фишку" Эрмитажа в глазах массовой публики - часы "Павлин", тоже принадлежавшие Потемкину. Вместо подлинных вещей - фотографии, стаффажные фигурки, анимационные ролики. Но так ведь и покупатель в "Метрополисе" не готов погрузиться в 2-часовое путешествие в глубину и подлинность истории. Зато среди плоских фигурок екатерининского времени и всевозможного видео у него есть возможность удивиться прячущейся за инсталляцией подлинности.

- Для нас это важный шаг в музейном деле, - сказал "РГ" директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, - особенно сейчас, когда в музее зашкаливает любовь к театру. Чтобы найти приемы, отражающие это явление, мы с одной стороны напрямую связываем музеи и театры - у нас много разных совместных проектов с БДТ, а с другой - в главных для нас (по типу) - историко-культурные выставки втягиваем всяческую театральность и развлекательность. Интересные, живые истории сами по себе отсылают к настоящей науке и выставке подлинных вещей.

Самой анекдотичной по жанру выглядит история про встретившихся на дворцовой лестнице двух самых знаменитых фаворитов Екатерины Орлова и Потемкина и ответ первого на замаскированно-дежурный вопрос второго "Что нового при дворе?" - "Ничего, только вы подымаетесь, а я иду вниз". Историей-сожалением выглядит случай наметившегося знакомства Потемкина с Моцартом и вполне возможные (зная характер Потемкина и умение выбирать и продвигать лучших) перспективы связать судьбу великого композитора с Россией. А самой гордой историей выглядит список построенных Потемкиным городов.

- Зритель в торговых центрах самый разный, - говорит Михаил Пиотровский. - Раз мы все время говорим о доступности искусства (я даже борюсь с тем, чтобы этот принцип не превалировал), то вот вам хороший способ легкого, но скорректированного с выставкой в Эрмитаже рассказа об истории и искусстве. Это сродни открытию филиала Рейксмузеума в аэропорту Амстердама.

Пока на выставку о Главном штабе в Торговом центре "Галерея" шли посетители, Эрмитаж "мониторил" увеличение количества посещений самого Главного штаба - а оно было существенное и очень важное: люди в Петербурге еще не привыкли к Главному штабу как части Эрмитажа.

И здесь, надеется Пиотровский, интересные и живые истории станут отсылать (никого при этом не заставляя) к настоящей науке и выставке подлинных вещей.

Что ждут от зрителя в торговом моле? Во-первых, его ждут в Эрмитаже на очень хорошей выставке. Во-вторых, ему напоминают, что Эрмитаж существует в самых разных видах и в столь же разных приезжает в Москву. И, наконец, это замечательный способ притягивать людей к серьезному искусству.