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02.02.2020 21:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Новый век БДТ

В Москве представили книгу о знаменитом театре, а в Петербурге открыли фестиваль Анатолия Васильева
Текст: Алена Карась
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Не успели окончиться январские гастроли БДТ в Москве, на которых москвичи увидели новую работу Алисы Фрейндлих в специально написанной и поставленной для нее пьесе Ивана Вырыпаева "Волнение", а также спектакль "Крещенные крестами" по прозе выдающегося сценографа Эдуарда Кочергина, как в самом БДТ без разгона начался второй сезон фестиваля современного театра. Он посвящен творчеству легендарного театрального режиссера Анатолия Васильева.
Иван Вырыпаев написал пьесу "Волнение" специально для Алисы Фрейндлих. Фото: Предоставлено БДТ Иван Вырыпаев написал пьесу "Волнение" специально для Алисы Фрейндлих. Фото: Предоставлено БДТ
Иван Вырыпаев написал пьесу "Волнение" специально для Алисы Фрейндлих. Фото: Предоставлено БДТ

Накануне Анатолий Васильев дал мастер-класс для студентов курса Андрея Могучего, артистов БДТ и молодых петербургских режиссеров. В центре фестивальной программы - спектакль "Старик и море", поставленный к 100-летию Юрия Любимова (продюсеры Валерий Шадрин и Чеховский фестиваль). Премьера в Петербурге была 31 января и 1 февраля. "Никто не мог и предположить в 60-е, когда Любимов создавал Таганку, что он будет заканчивать свою жизнь так трагически, на обочине российского театра..." - сказал Васильев перед открытием.
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А 29 января в Каменноостровском театре (Вторая сцена БДТ) состоялся концерт композитора Владимира Мартынова "Машина воспоминаний" и презентация его новой книги "Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково".

Завершится этот фестиваль-посвящение 14 февраля в построенном к юбилею БДТ Фанерном театре (его деревянный носик вдается в партер на уровне первого яруса). Там покажут спектакль театра "Тень" и Ильи Эпельбаума "Апокалипсис", в котором голос Васильева звучит наряду с голосами Станиславского, Мейерхольда, Таирова, Алисы Коонен, Петра Фоменко...

Празднование 100-летия БДТ давно превратилось в нон-стоп-фест. Во время московских гастролей состоялась презентация книги историка культуры, шекспироведа и сценариста Сергея Радлова "БДТ в 20-е. Игра. Судьба. Контекст". Книга посвящена первому десятилетию театра, связанному с именами Блока, Марии Андреевой, Горького, Добужинского, Петрова-Водкина, Кустодиева...

И все пройдет, забудется - а вкусный, острый миф останется. От него идет к сердцам - волшебное Волнение...

Книга придумана как альбом, рассказывающий о спектаклях. Листая его, не раз ахаешь, открывая неизвестные сюжеты. Такие, например. Пьеса Мережковского "Царевич Алексей" оказалась в репертуаре БДТ в 1920-м, когда автор покинул советскую Россию и успел сказать, что декабристов повесили бы "при Ленине так же, как при Николае Первом"... Или вот еще. Первый завлит театра Адриан Пиотровский на допросе 4 сентября 1937 года на вопрос следователя "Что есть формализм?" отвечал: "Формализм есть буржуазное течение, не отвечающее целям и задачам советского искусства". И признавал себя последователем формализма "с 1919 года"... Книга Радлова - своеобразный памятник сюжетам из истории театра. А новый век его - на сцене.

Между тем

Чем так волнует Алиса Фрейндлих?

Среди самых ярких событий прошедших гастролей - спектакль "Волнение". Пьесу Иван Вырыпаев написал и поставил специально для Алисы Фрейндлих. И все два действия, пока идет спектакль, зрителя не покидает чувство, будто он присутствует на исповедальном интервью Алисы Бруновны. Главная героиня - знаменитая писательница Улья Рихте (американка немецкого происхождения с польскими корнями) - почти ровесница актрисы. И ее судьба - послевоенное детство, непростые любовные романы, взрослая всепонимающая дочь, вечная погруженность в творчество, громкая слава - так или иначе "рифмуется" с судьбой самой Алисы Фрейндлих.

Фото: Ксения Бубенец
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Спектакль построен как интервью. С героиней беседует польский журналист (Рустам Насыров). Все в окружении Ульи озабочены "эффектом" этой встречи. Но она легко разрушит все договоренности. Блистательная Улья - Алиса куражится, шокирует и провоцирует. Кажется, актрисе настолько по душе и впору эта роль, будто ответы на вопросы, которые поставил автор, она писала вместе с ним. И размышления о сути искусства, о диалоге автора с читателем (зрителем) звучат без ложного пафоса и нудной зауми.

В спектакле Улья кажется самой юной среди всех. Когда слышишь, как она по-детски откровенна в тех вещах, о которых принято помалкивать, - начинаешь понимать: она иного, высшего порядка. Ей позволено.

Как замечательно она морочит голову бедняге-собеседнику! И уверяет: "Это не вранье, это - творчество". На глазах рождается миф. И все пройдет, забудется - а этот вкусный, острый миф останется. Потому что от него идет к сердцам - волшебное Волнение.

Подготовила Ольга Штраус

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