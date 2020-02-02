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02.02.2020 23:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Безлимит" прежний

В столице подорожал проезд в общественном транспорте
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8075)
С 1 февраля в столице выросли тарифы на проезд в общественном транспорте - в среднем билеты подорожали на 3%, что ниже инфляции, а на безлимитные проездные цены и вовсе сохранились. Корреспондент "РГ" изучил тарифное меню.

В столичном департаменте транспорта рассказали, что с 2010 года с учетом инфляции стоимость проезда не только не повысилась, но даже упала почти на 30% - сказалось то, что тарифы повышали редко и не намного, остальные цены в это время росли более стремительно. Касается это и последнего повышения цен, к тому же для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, сделали скидку - безлимитки на все виды транспорта, включая МЦД, не подорожали. Проездной на сутки все так же стоит 230 рублей, на трое - 438, на месяц - 2170, на 90 дней - 5430, на год - 19 500 рублей.

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Не изменились цены и на безлимитки, включающие зону "Пригород" на МЦД - они по-прежнему лишь чуть дороже обычных проездных. На месяц такой билет, к примеру, обойдется в 2570 рублей. Так что если вы пользуетесь общественным транспортом каждый день, совершая по несколько поездок, то выгоднее взять проездной - такой резон существовал и раньше, а теперь экономия стала еще более явной.

Одна поездка на метро, МЦК, по центральной зоне МЦД и наземном транспорте теперь обходится в 40 рублей вместо 38 при оплате картой "Тройка" (билет "Кошелек"). Тариф "90 минут", в рамках которого можно пересесть с метро на наземный транспорт, подрос с 59 до 62 рублей. Если платите банковской картой, то поездка с 1 февраля стоит 44 рубля вместо 42.

Проездной на сутки все так же стоит 230 рублей, на месяц - 2170, а на год - 19 500 рублей

Проведем простые расчеты. Предположим, вы каждый будний день ездите от дома на работу на автобусе и метро, а потом обратно. Выбираетесь куда-то и в выходные. То есть в месяц при условии использования тарифа "90 минут" по карте "Тройка" вы тратите примерно 3,2-3,5 тысячи рублей. А проездной на те же 30 дней стоит всего 2170 - экономия более тысячи рублей! Если же купить безлимитку на более длительный срок, то получится сэкономить еще больше. Актуально это и для тех, кто пользуется только метро - при частых поездках все равно разумнее купить проездной.

Проезд по карте "Тройка" по пригородной зоне МЦД, включающий пересадку на подземку и МЦК, подорожал тоже на 2 рубля - с 45 до 47. Это касается и "Единых" билетов - одна поездка по ним обойдется в 57 рублей вместо 55, а две поездки теперь стоят 114 рублей вместо 110. Билет на 60 поездок подорожал с 1900 до 1970 рублей. "Бумажный билет на календарный месяц, рассчитанный не более чем на 70 поездок, обойдется в 2900 рублей вместо 2770", - рассказали в департаменте транспорта.

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Одна поездка по билету "ТАТ" на наземном транспорте в зоне Б за исключением Зеленограда и на переходном участке между зонами А и Б подорожала с 45 до 47 рублей. Безлимитный "ТАТ" на месяц подорожал с 1140 рублей до 1180.

Рост цен произошел и на пригородном железнодорожном транспорте. Цена проезда внутри Москвы выросла на 1 рубль до 37 рублей, а проезд одной зоны за пределами столицы теперь стоит 24 рубля вместо 23. Изменилась и цена льготных проездных. За проездной на месяц на наземный транспорт придется заплатить 265 рублей вместо 260, а на три месяца - 795 вместо 780. Месячный проездной на метро, МЦК и МЦД подорожал с 395 до 405 рублей, на три месяца - с 1185 рублей до 1215.

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