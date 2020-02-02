Владимир Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы

На встрече с общественностью Владимир Путин объяснил, что именно граждане будут решать - принимать или отклонять поправки в Конституцию, даже после голосования в парламенте. Как люди скажут - так он и сделает. "Чтобы граждане нашей страны фактически и были окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", - сказал президент.

Речь зашла о хамстве чиновников. "Я знаю об этой проблеме, знаком с соцопросами", - ответил Путин. "Строже надо подходить к тем, кто хамит, но занимает при этом какое-то должностное положение", - убежден он. "Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления", - подчеркнул президент.

Затем он провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. Муниципальный уровень власти - самый близкий к людям, и у него - огромная сфера ответственности. "Прошу начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года", - поручил президент. "Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур. Именно здесь причины многих трудностей", - отметил Путин.

Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но ведь находятся не в космосе, не на Луне, сказал он: "Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России". Наоборот: четкое исполнение обязанностей каждым уровнем власти, тесное взаимодействие - основа и гарантия выполнения планов по повышению качества жизни.

Владимир Путин - о чиновниках-хамах: Таких людей нужно выметать из органов власти и управления

"Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти", - считает Путин. В Послании президент предложил закрепить эту позицию в Конституции. Обсуждаемые поправки не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления, добавил он. "Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно, с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - заверил глава государства. Именно на местах "фокусируется" большинство нацпроектов, причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные контакты с гражданским обществом, убежден Путин. И механизмы прямой коммуникации власти и граждан выстроены во многих регионах. "Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране", - указал глава государства.

Президент решил выделить из резервного фонда средства на конкурс "Лучшая муниципальная практика" и поднять премии с 40 млн до миллиарда рублей. И еще заявил, что надо в ближайшие три года довести как минимум до 5 процентов долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан.

Перед тем как провести заседание, Путин посмотрел, как работает Центр управления регионом Московской области. Это новая управленческая модель, концепцию которой можно выразить так: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". С помощью уникальных информсистем круглосуточно собираются и анализируются данные во всех сферах жизни области. Президенту показали тепловую карту проблем. Лидирует тройка: дворы, дороги, мусор. О работе центра президенту рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, количество жалоб на качество дорог в Подмосковье сократилось в 10 раз, на состояние подъездов - на 82%.

"Мы очень много говорим о цифровизации последнее время, и на вашем примере видно, что это не пустой звук, извините за моветон, не трепотня какая-то, а серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек", - заключил глава государства, посмотрев на успехи Подмосковья и поговорив с общественностью из разных регионов. Обратная связь очевидна и позволяет принципиально улучшить качество работы всех уровней власти.

Тем временем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо.

Комментируя в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии, Дмитрий Песков назвал его поведение "абсолютно неприемлемым". "Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства", - сказал Дмитрий Песков.