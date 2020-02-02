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02.02.2020 21:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сигнал на места

Владимир Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы
Текст: Кира Латухина (Красногорск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
На заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин посоветовал всем представителям муниципальной власти в России не засиживаться в кабинетах, а быть с людьми. Еще президент призвал "выметать" из власти чиновников-хамов и объяснил, что окончательное слово по поправкам в Конституцию - за гражданами.

На встрече с общественностью Владимир Путин объяснил, что именно граждане будут решать - принимать или отклонять поправки в Конституцию, даже после голосования в парламенте. Как люди скажут - так он и сделает. "Чтобы граждане нашей страны фактически и были окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", - сказал президент.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Речь зашла о хамстве чиновников. "Я знаю об этой проблеме, знаком с соцопросами", - ответил Путин. "Строже надо подходить к тем, кто хамит, но занимает при этом какое-то должностное положение", - убежден он. "Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления", - подчеркнул президент.

Затем он провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. Муниципальный уровень власти - самый близкий к людям, и у него - огромная сфера ответственности. "Прошу начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года", - поручил президент. "Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур. Именно здесь причины многих трудностей", - отметил Путин.

Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но ведь находятся не в космосе, не на Луне, сказал он: "Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России". Наоборот: четкое исполнение обязанностей каждым уровнем власти, тесное взаимодействие - основа и гарантия выполнения планов по повышению качества жизни.

Владимир Путин - о чиновниках-хамах: Таких людей нужно выметать из органов власти и управления

"Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти", - считает Путин. В Послании президент предложил закрепить эту позицию в Конституции. Обсуждаемые поправки не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления, добавил он. "Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно, с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - заверил глава государства. Именно на местах "фокусируется" большинство нацпроектов, причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные контакты с гражданским обществом, убежден Путин. И механизмы прямой коммуникации власти и граждан выстроены во многих регионах. "Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране", - указал глава государства.

Президент решил выделить из резервного фонда средства на конкурс "Лучшая муниципальная практика" и поднять премии с 40 млн до миллиарда рублей. И еще заявил, что надо в ближайшие три года довести как минимум до 5 процентов долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан.

Фото: Istock
Песков объяснил решение Путина уволить главу Чувашии

Перед тем как провести заседание, Путин посмотрел, как работает Центр управления регионом Московской области. Это новая управленческая модель, концепцию которой можно выразить так: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". С помощью уникальных информсистем круглосуточно собираются и анализируются данные во всех сферах жизни области. Президенту показали тепловую карту проблем. Лидирует тройка: дворы, дороги, мусор. О работе центра президенту рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, количество жалоб на качество дорог в Подмосковье сократилось в 10 раз, на состояние подъездов - на 82%.

"Мы очень много говорим о цифровизации последнее время, и на вашем примере видно, что это не пустой звук, извините за моветон, не трепотня какая-то, а серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек", - заключил глава государства, посмотрев на успехи Подмосковья и поговорив с общественностью из разных регионов. Обратная связь очевидна и позволяет принципиально улучшить качество работы всех уровней власти.

Тем временем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо.

Комментируя в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии, Дмитрий Песков назвал его поведение "абсолютно неприемлемым". "Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства", - сказал Дмитрий Песков.

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