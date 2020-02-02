Сирота из Самары Игорь Шамин, чья история прогремела на всю Россию - его судили за кражу шоколадок, - на днях должен получить ключи от квартиры. Он вышел на свободу после 9-месячного срока в СИЗО прямо из зала суда перед Новым годом. Ему удалось избежать реального срока за несколько мелких преступлений, потому что общество возмутилось - кража шоколадок и торчание возле разбитого велосипеда и поломанной машины не тянет на тюремный срок.

Вынос из магазина под полой куртки упаковки с 21 шоколадками стоимостью 1600 рублей, конечно, не тянул на тюремный срок не только по народному разумению, но и по Уголовному кодексу. Но у детдомовца Игоря уже был условный (из-за несовершеннолетия) срок за хранение наркотиков в детском приюте (где правила дурного поведения часто диктовала среда). И когда через пару лет он снова оступился с шоколадками, сработала судебная традиция убирать в таких случаях всякую снисходительность. Кроме воровства шоколадок, добавились эпизоды с угнанным на соседнюю улицу стареньким авто (стоимость которого владелец оценил в 5000 рублей) и сломанным велосипедом, рядом с которым Игорь действительно постоял, почему-то оставив у хозяев велосипеда впечатление, что он хочет его угнать. Ущерб в обоих случаях был нулевой, но условно судимый сирота, похоже, был удобен для пополнения копилки статистики раскрытых преступлений.

Так на Игоря завели два дела и закрыли в СИЗО. И только через несколько месяцев парню удалось связаться через адвоката со своими друзьями. После детского приюта Игорь прибился к самарской общественной организации "Домик детства", волонтеры которой (некоторые в прошлом - воспитатели в детдоме, где жил юноша) помогают сиротам. Именно там я с Игорем познакомилась еще до истории с шоколадками. Игорь долго поддерживал отношения с общественниками, но в какой-то момент пропал. Когда в "Домике детства" узнали, что он в СИЗО, началась неистовая борьба за него...

Первое дело о шоколаде удалось опротестовать. В этом большая заслуга депутата Сергея Шаргунова, общественности, СМИ (в том числе и "РГ"). Ход дела проверял Следственный комитет. Под петицией в защиту Игоря подписались десятки тысяч людей. А 27 декабря 2019 года его освободили прямо из зала суда и по второму делу: приговор за машину и велосипед - два года условно и 300 часов обязательных работ.

Руководитель организации "Домик детства" Антон Рубин дождался, когда напечатают приговор, и повез Игоря по зимнему городу. Потому что последний раз Игорь был на улице еще в апреле. Он ехал и удивлялся, как изменилась Самара, вспоминал, что где находится, словно вернулся из долгой поездки. Вернулся к самому себе. В "Домике детства" его ждали старые знакомые. Все они эти месяцы переживали за "дуралея", "выбравшего не ту дорожку". А увидев его, поняли, что у Игоря появился шанс прожить новую жизнь. Наблюдая его новую привычку молиться за неизлечимо больную бабушку и пропавшую без вести маму, ребята из "Домика детства" готовы считать 27 декабря его вторым днем рождения.

Хеппи-энд? Признаюсь, мне даже не верится, что я это пишу. Улыбаюсь, качаю головой: так не бывает

От реального срока Игоря Шамина уберегла поддержка неравнодушных людей и прессы.

Сейчас Игорь вернулся в техникум и учится на монтажника. Но мечтает о работе пекаря. В "Домике детства" он единственный, кто после пекарских курсов получил "отлично" и по теории, и по практике. А в середине прошлой недели подписал в администрации Самары договор найма на квартиру в районе площади Кирова. Со дня на день будет передача ключей. Крыша над головой для 20-летнего сироты означает свободу. Теперь можно учиться где хочешь, а не только в техникуме, где есть общага. Голова его набита мечтами выучиться на адвоката, такое сильное впечатление на него произвел его защитник Роман Зуев. "Я увидел, что проблему можно решить не кулаками, а мозгами", - делится со мной Игорь.

Хеппи-энд? Признаюсь, мне даже не верится, что я это пишу. Улыбаюсь, качаю головой: так не бывает. Но понимаю, что счастливый конец по-русски будет, когда Игорь получит диплом пекаря или адвоката и испечет свой первый пирог или защитит первого клиента.

Еще важнее то, что защитникам Игоря удалось добиться условного наказания. Что это: судебный прецедент, социальный эксперимент или скорее экзамен для общества, сможет ли оно изменить практику присуждения избыточных наказаний? Не для одного Игоря. Хотелось бы верить, что правосудие нашло компромисс не потому, что за Игоря кто-то попросил. А общество осознало ответственность за страшную тюремную запрограммированность судьбы детдомовского сироты. И еще, очень важно, чтобы Игорь разделил эту ответственность.

Антон Рубин на мой вопрос "хватит ли на всех сирот в нашей стране Рубиных?" отвечает, что от реального срока Игоря уберегла публичность и что нужно не бояться защищать свои права и обращаться в общественные организации. И дает главный совет Игорю и всем сиротам: "Не воровать".