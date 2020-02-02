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02.02.2020 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии мужчина напал на беременного врача

Текст: Гульназ Данилова

В Нефтекамске начали доследственную проверку сообщений о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте.

Фото: iStock
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Инцидент произошел в городской больнице Нефтекамска 31 января. Подробности сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин:

- На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я - нет.

От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице, под угрозой ее будущий ребенок. Доктор какое-то время не сможет вернуться к работе.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РБ Евгений Каневский, следователи осмотрят место происшествия, опросят очевидцев, назначат судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, дадут правовую оценку действиям нападавшего.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Нападения на медиков

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