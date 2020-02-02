В Башкирии мужчина напал на беременного врача

В Нефтекамске начали доследственную проверку сообщений о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте.

Инцидент произошел в городской больнице Нефтекамска 31 января. Подробности сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин:

- На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я - нет.

От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице, под угрозой ее будущий ребенок. Доктор какое-то время не сможет вернуться к работе.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РБ Евгений Каневский, следователи осмотрят место происшествия, опросят очевидцев, назначат судебно-медицинскую экспертизу с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, дадут правовую оценку действиям нападавшего.