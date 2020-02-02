В ДТП под Ульяновском погибли двое взрослых и ребенок

Три человека погибли в столкновении легковушки и автобуса на трассе в Ульяновской области. Жертвами ДТП стали двое взрослых и ребенок.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону, трагедия произошла в 15 часов по московскому времени. На 172-м километре автотрассы "Саранск - Сурское - Ульяновск" столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Renault Duster.

В результате столкновения погибли водитель легковушки и ехавшие с ним в салоне два пассажира - в том числе несовершеннолетний.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.