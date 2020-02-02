Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы. Состояние одного раненого оценивается как тяжелое.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областной ГУ МЧС, в настоящее время все пять человек, оказавшиеся под завалами, извлечены. Спасатели продолжают обследование места трагедии. К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и 25 единиц техники.

Напомним, на бульваре Молодежи в Советском районе города под тяжестью выпавшего снега рухнула крыша пристроенного к кафе помещения, служившего раздевалкой. Оно выполнено из деревянных конструкций и обшито сэндвич-панелями. Основное здание кафе не пострадало.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").