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02.02.2020 02:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы. Состояние одного раненого оценивается как тяжелое.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областной ГУ МЧС, в настоящее время все пять человек, оказавшиеся под завалами, извлечены. Спасатели продолжают обследование места трагедии. К ликвидации последствий ЧП привлекли 80 человек и 25 единиц техники.

Напомним, на бульваре Молодежи в Советском районе города под тяжестью выпавшего снега рухнула крыша пристроенного к кафе помещения, служившего раздевалкой. Оно выполнено из деревянных конструкций и обшито сэндвич-панелями. Основное здание кафе не пострадало.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь Правительство МЧС СФО Новосибирская область Новосибирск

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