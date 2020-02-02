У новосибирского кафе, где рухнула крыша, был просрочен договор аренды

Прокуратура Новосибирской области проверит законность размещения кафе-бара, где ночью обвалилась крыша пристройки и под завалами погибла девушка.

Как рассказал "РГ" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, по предварительным данным, заведение могло незаконно занимать площади, так как срок договора аренды с организацией, владеющей участком, истек. Это обстоятельство будет изучаться в рамках проверки, которую организовали в ведомстве. Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия.

Раньше по адресу на Бульваре молодежи располагалось заведение, которое приглашало "окунуться в атмосферу любимых вкусов" и "в целом хорошо провести время", а также предлагало обширное меню в истинных пивных традициях.

В региональном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент устанавливается точное число пострадавших. На данный момент известно, что помимо погибшей девушки, в помещении находились еще пять человек. Они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным областного ГУ МЧС, сообщение о том, что рухнула крыша пристройки, поступило в 03.39 по местному времени. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасателей из основного здания эвакуировалось 190 человек, был развернут оперативный штаб спасателей. На ликвидации последствий работали 160 человек, на данный момент разбор завалов окончен.

По данным МЧС, пристройка из сэндвич-панелей использовалась в качестве раздевалки. По другой версии, в наспех сколоченном холодном строении находилась курилка. Хлипкие стены не выдержали веса снега, скопившегося на крыше и обрушились под его тяжестью.

Несколькими днями ранее власти Новосибирска ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов. Отмечалось, что за прошедшую неделю выпала половина месячной нормы осадков. Было вывезено более 100 тысяч кубометров снега, а количество работающей на улицах снегоуборочной техники увеличено примерно на треть.