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02.02.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученый объяснил, надо ли бояться начавшихся магнитных бурь

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Со второго по четвертое февраля 2020 года, по расчетам Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, на Солнце должны произойти очередные вспышки. На этот раз ожидается, что они будут слабыми. Впрочем, их влияние жители Земли и ученые смогут оценить не раньше пятого-шестого февраля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом "Российской газете" рассказал доктор физико-математических наук, заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Равиль Рахматулин. "Сейчас можно с большой степенью вероятности говорить, - пояснил ученый, - что если на Солнце произошла вспышка, то на Земле можно ожидать появлений магнитной бури через два-три дня, если, конечно, наша планета попадет в поток сгустка материи, выброшенной Солнцем".

Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory
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Естественно, людей волнует, как это может отразиться на их здоровье, и надо ли принимать какие-то меры. Но, оказывается, в мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей, уверяет собеседник "РГ". "Несмотря на то, что в ряде научных публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено, - говорит он, - в подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными".

Раздел биофизики, изучающий влияние изменений активности Солнца и вызываемых ею в земной магнитосфере возмущений на земные организмы, называется гелиобиологией. "И острые споры, - напомнил ученый, - вызывал в свое время вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев, травматизм на транспорте и в производстве, на которые впервые указал в 1928 году Александр Чижевский, считающийся по праву основоположником гелиобиологии".

Зачем следить за Солнцем

Изучение магнитного поля Земли в самых различных его проявлениях - важнейшая задача современной фундаментальной науки, сообщил Равиль Рахматулин и объяснил, почему:

- Космические лучи и магнитные бури могут вызвать нарушения в работе космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов, вызвать сбои в системах навигации и связи, спровоцировать возникновения вихревых индукционных токов в трансформаторах и трубопроводах.
Солнце максимально приблизилось к Земле

Также материалы наблюдений магнитного поля Земли используются при поисках залежей различных полезных ископаемых, при бурении скважин различного назначения, используются при составлении навигационных карт. Кроме того, магнитное поле Земли защищает все живое на ней от губительного потока солнечной радиации. И от того, насколько хорошо оно изучено, зависит очень многое.

И еще. Есть такие направления в науке, как палеомагнетизм и археомагнетизм, позволяющие заглянуть в прошлое и будущее Земли. И выяснить, каким было ее строение много миллионов лет назад. И даже заглянуть в будущее - прогнозировать движение материков, инверсий магнитных полюсов.

Откуда дует солнечный ветер

"Солнце - источник возмущений в околосолнечном космическом пространстве и на Земле, - продолжил свой рассказ Равиль Рахматулин. - Возмущающим агентом является солнечный ветер - поток солнечного вещества. При спокойном состоянии Солнца скорость солнечного ветра - около 300 км/сек. Все очень меняется, когда на солнце возникают вспышки. Скорость солнечного ветра может достигать 1200 км/сек.

Самыми первыми (через 8-12 минут после крупных и экстремальных солнечных вспышек на Солнце) до Земли долетают солнечные космические лучи высоких энергий (свыше 10 Мэв). Через два-три дня ускоренный поток солнечного ветра достигает орбиты Земли. Этот ускоренный поток солнечного ветра, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывает возмущения магнитного поля, которые и называются магнитными бурями. В зависимости от класса солнечной вспышки, магнитная буря может быть сильной или слабой".

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