В Дагестане при строительстве многоэтажки рухнули леса с рабочими

Пятеро рабочих пострадали от обрушения лесов десятиэтажной новостройки в городе Дербенте Дагестана.

По оперативной информации главка МЧС по региону, ЧП произошло на улице Генриха Гасанова, одному из рабочих помощь была оказана на месте, четверо госпитализированы.

Двоих строителей вскоре выписали домой. Еще двое до сих пор находятся в городской больнице: один - в состоянии средней тяжести в общей палате, второй - в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным МЧС причиной обрушения стало несоблюдение техники безопасности. В частности, были нарушены технологии установки и закрепления строительных лесов.