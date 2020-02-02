Новости

Низкое давление ожидает москвичей на предстоящей неделе 17:07
В Дагестане при строительстве многоэтажки рухнули леса с рабочими 17:00
Турция перебросила через границу с Сирией 200 единиц военной техники 16:56
Памела Андерсон рассталась с новым мужем через две недели после свадьбы 16:43
В Москве Infiniti влетел в дерево: двое погибших 16:36
Опубликовано видео задержания напавшего на росгвардейца в Москве 15:58
В Чите рассказали об условиях содержания гражданина КНР с коронавирусом 15:50
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт 15:43
15 немецких автомобилей, которые оказались не нужны россиянам 15:43
Модернизированный Ту-160М совершил первый испытательный полет 15:40
В Крыму заявили, что не позволят Киеву шантажировать регион водой 15:39
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний 15:29
Поп-икона 90-х Наталья Ветлицкая вернулась на сцену 15:18
Росгвардия прокомментировала нападение боксеров 15:09
Актер Алан Харрис, "Босск" из "Звездных войн", умер от рака 15:05
Песков рассказал о трудоустройстве бывших министров 14:53
Издатель игры Pac-Man планирует построить сеть отелей для геймеров 14:52
Федерация накажет боксеров за нападение на Росгвардию 14:47
Российский фильм "Холоп" собрал три миллиарда в прокате 14:43
В Кремле оценили "сделку века" 14:30
Пять страшных ошибок при смене и доливе моторного масла 14:28
Песков рассказал о темпе работы Путина 14:22
В Ростове установили памятник бездомной собаке Лизе 14:16
В Роспотребнадзоре отвечают на вопросы о коронавирусе на трех языках 14:04
Рассвет и закат ТагАЗа: история одного из знаковых российских автозаводов 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
02.02.2020 17:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане при строительстве многоэтажки рухнули леса с рабочими

Текст: Наталья Коротченко

Пятеро рабочих пострадали от обрушения лесов десятиэтажной новостройки в городе Дербенте Дагестана.

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
На чиновников Севастополя завели дело за обрушение парковки

По оперативной информации главка МЧС по региону, ЧП произошло на улице Генриха Гасанова, одному из рабочих помощь была оказана на месте, четверо госпитализированы.

Двоих строителей вскоре выписали домой. Еще двое до сих пор находятся в городской больнице: один - в состоянии средней тяжести в общей палате, второй - в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным МЧС причиной обрушения стало несоблюдение техники безопасности. В частности, были нарушены технологии установки и закрепления строительных лесов.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан ЧП на стройках

Главное сегодня

В Кремле оценили "сделку века"
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ
Песков рассказал о темпе работы Путина
Росгвардия прокомментировала нападение боксеров
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов