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02.02.2020 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом

Текст: Михаил Сухарев

В результате серьезного ДТП в Кабардино-Балкарии один человек погиб и еще 11 получили повреждения. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики, инцидент с участием пассажирской "ГАЗели" произошел в ночь с 1 на 2 февраля.

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- Автомобиль Lada Granta и пассажирская "ГАЗель" столкнулись 2 февраля около 00.20 на автодороге. "Аргудан - ст. Александровская". По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу, - говорится в сообщении УГИБДД региона.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, а водитель и все пассажиры были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести. В Госавтоинспекции уточнили, что микроавтобус осуществлял частную поездку и не был рейсовым.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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