С 4 февраля Эрмитаж поднимет цену единого билета для иностранцев

Стоимость единого билета в Эрмитаж, который позволяет за раз посетить основной комплекс музея и все его филиалы, с 4 января составит 800 рублей - это на 100 рублей больше чем раньше. Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

"Полная стоимость единого билета в Эрмитаж, который позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, с 4 февраля 2020 года составляет 800 рублей", - говорится в сообщении.

При этом в музее отмечают, что нововведение будет действовать только для иностранных любителей искусства - для граждан России и Белоруссии цена останется прежней: 400 рублей. В силе останутся и все льготы, предусматривающие бесплатный вход (для пенсионеров, студентов и так далее).

Также свободно посетить Эрмитаж по-прежнему имеют право все желающие в каждый третий четверг месяца, 7 декабря - в День Эрмитажа и 18 мая - в Международный день музеев.

С чем связано повышение цен в музее пока не поясняют.