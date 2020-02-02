В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения автомобиля Kia с автобусом ПАЗ. Один человек скончался, пятеро госпитализированы, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ДТП произошло возле дома номер 18 по Свердловской набережной. Водитель иномарки прямо через разделительный бордюр вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, следовавший по 530-му маршруту.

При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются установить, по каким причинам иномарка вылетела на встречную полосу. Очевидцы в соцсетях жаловались на то, что из-за внезапного понижения температуры, на дорогах стало скользко.