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02.02.2020 07:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения автомобиля Kia с автобусом ПАЗ. Один человек скончался, пятеро госпитализированы, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По данным ведомства, ДТП произошло возле дома номер 18 по Свердловской набережной. Водитель иномарки прямо через разделительный бордюр вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, следовавший по 530-му маршруту.

При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются установить, по каким причинам иномарка вылетела на встречную полосу. Очевидцы в соцсетях жаловались на то, что из-за внезапного понижения температуры, на дорогах стало скользко.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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