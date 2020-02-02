Почему Германия так рвалась к Сталинграду

Две сталинградские операции - оборонительная с 17 июля 1942 по 18 ноября 1942-го и наступательная с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943-го, проведенные советскими войсками для обороны города и разгрома противника, стали решающим в переломе Великой Отечественной войны. В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.

После поражения под Москвой, вермахт уже не имел возможности для наступления по всему фронту. Поэтому германское командование выбрало в качестве стратегической цели на лето 1942 гогда одно направление - Кавказ с его богатыми ресурсами, и прежде всего нефтью, которая была как воздух необходима немецкой армии для продолжения боевых действий. Новый удар по Красной Армии должен был, по мнению Гитлера, привести Германию к окончательной победе.

5 апреля 1942 ода он подписал директиву № 41. Там ставилась задача "на севере взять Ленинград, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ". 11 апреля был подготовлен план наступательной операции под кодовым названием "Блау" - наступление на воронежском направлении группы "Вейхс" (2-й полевой и 4-й танковой армий) и на острогожском 6-й армии. По замыслу германского командования группа "Вейхс" по достижению Воронежа должна была повернуть на юг и окружить совместно с наступающей на восток 1-й танковой армией основные силы советского Юго-Западного фронта. После этого предполагалось разделение германских сил группы армий "Юг" на две самостоятельные - "А" и "Б", которые должны были продвигаться в направлении Сталинграда и Северного Кавказа.

Гитлер отдал приказ взять Сталинград любой ценой. Город на Волге был важнейшей транспортным и промышленным центром. Но не только это. Вероятно,фюрер видел в городе Сталина важнейший символ для советских людей.

После победы под Москвой и наступления наших войск зимой 1941-1942 годов. боевые операции могли развиваться более успешно для нас, чем в первые месяцы войны. Однако наступательные операции Красной Армии весной 1942 г. окончились неудачно. После поражения советских войск под Харьковом и Керчью стратегическая инициатива на юге перешла к противнику. Успешное весенне-летнее наступление немецкой группы армий "Юг" развивалось быстро. На Сталинград двигалась часть немецкой группы армий "Б".

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. на дальних подступах к городу в большой излучине Дона. Оказанное здесь врагу сопротивление позволяло Советскому Верховному Главнокомандованию подтягивать резервы к рубежам обороны, восстанавливать боеспособность частей и соединений, вырвавшихся из окружения, проделавших тяжелый путь отступления. Однако противник все глубже углублялся на нашу территорию. Мы теряли богатые промышленные и сельскохозяйственные районы, возникла угроза нефтяным месторождениям.

Сложившуюся на фронте драматическую ситуацию с предельной прямотой обнажил приказ № 227 Верховного Главнокомандующего от 28 июля 1942 г. Приказ зачитывался в частях действующей армии, и стал известен в народе под названием "Ни шагу назад!". Документ раскрывал угрозу, нависшую над страной, но в нем выражалась уверенность в способности Красной Армии разгромить противника. Он же вводил жесткие меры за нарушение порядка в войсках, организованности и дисциплины: предусматривалось снятие с постов и предание суду командиров, допустивших самовольный отход своих частей, создание штрафных подразделений, куда должны были направлять осужденных военным трибуналом военнослужащих.

В борьбу вступали все новые силы и средства: сотни частей и дивизий, тысячи самолетов, танков, орудий. Используя численное превосходство, противник преодолел рубеж Дона и прорвался к Волге. Сопротивление советских войск заставило нацистское командование усилить 6-ю армию. К 22 июля в ней было уже 18 дивизий, насчитывавших 250 тыс. человек боевого состава, около 740 танков, 7500 орудий и миномётов. Войска 6-й армии поддерживали до 1200 самолётов. В итоге соотношение сил ещё более увеличилось в пользу противника. Например, в танках он теперь имел двукратное превосходство. Войска Сталинградского фронта к 22 июля имели 16 дивизий (187 тыс. человек, 360 танков, 7900 орудий и миномётов, около 340 самолётов). Сражения велись южнее и севернее Сталинграда.

Гитлер также принял решение повернуть часть сил 4-й танковой армии генерала Гота с кавказского направления на Сталинград. Немецким танкистам была поставлена задача сокрушить советскую оборону на южных подступах к городу. Начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал А.Йодль заявил: "Судьба Кавказа будет решена под Сталинградом".

23 августа 14-й танковый корпус вермахта неожиданно для советской стороны прорвался на стыке 4-й танковой и 62-й армии Сталинградского фронта. Пройдя по тылам советских войск около 60 км, он вышел к Волге севернее Сталинграда в районе Рынка. Под огнем немецких орудий оказались цеха Сталинградского тракторного завода. В тот же день германской авиацией был нанесен сильнейший бомбовый удар по жилым кварталам Сталинграда. Город был практически полностью разрушен. Современные исследователи считают, что от бомб и гигантских пожаров, возникших после налета, погибло не менее 40 тыс. мирных жителей. К концу Сталинградской битвы в городе осталось лишь 32 тыс. человек.

С 15 августа начались бои за Сталинградский тракторный завод, находящийся практически в черте города. Советское командование пыталось в срочном порядке восстановить положение и закрыть образовавшуюся брешь в обороне, но безуспешно. Немцы закрепились и постепенно стали продвигаться к югу, вглубь района заводских цехов.

В целях улучшения управления войсками, соединения 62-й армии генерала В.Чуйкова, отрезанные от главных сил Сталинградского фронта, были переданы в состав Юго-Восточного фронта. 64-я армия, после упорных боев на подступах к городу, отошла на средний оборонительный обвод и заняла там жесткую оборону. С конца августа начались бои на восточных окраинах Сталинграда, а в середине сентября врагу удалось ворваться в городские кварталы (вернее в их развалины). Начались кровопролитные сражения в самом городе. Его обороной в это критическое время руководил находившийся вместе с войсками начальник Генерального штаба генерал (с 1943 г. маршал) А.Василевский. Связь войск с восточным берегом обеспечивалась кораблями Волжской военной флотилии, судами речного флота.

Советское руководство пристально наблюдало за развитием борьбы. В Сталинград направлялись члены Государственного Комитета Обороны, Ставки ВГК, правительства. Принимались чрезвычайные меры для упрочения обороны. Наносились контрудары по наступающим войскам противника.

Героическое сопротивление советских фронтов подорвало наступательный порыв противника. К середине ноября продвижение гитлеровцев в районе Сталинграда и на его территории было остановлено. Главная ударная группировка фашистского вермахта была обескровлена, а резервы рейха иссякли. Успех оборонительного периода Сталинградской битвы был обеспечен мужеством и боевым мастерством войск, за которыми стояла вся страна.

Советское Верховное Главнокомандование с большим искусством готовило контрнаступление. Проводилось целенаправленное накопление сил и средств, обучались командные кадры. Войска, части и соединения обеспечивались вооружением и боевой техникой. Совершенствовалась организационная структура Вооруженных Сил. Создавались гвардейские армии с большой ударной силой и огневой мощью. Формировались танковые и механизированные корпуса. Улучшалась структура ВВС.

19 ноября 1942 г. войска Красной Армии перешли в контрнаступление в междуречье Волги и Дона. Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось:

"На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 км на северо-западе (в районе Серафимович), а на юге от Сталинграда - протяжением 20 км, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на

60-70 км… Таким образом обе железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались прерванными. В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть пехотных и одна танковая дивизия противника. Нанесены большие потери семи пехотным, двум танковым и двум моторизованным дивизиям противника. Захвачено за три дня боев 13 тыс. пленных и 360 орудий, а также много пулеметов, минометов, винтовок, автомашин, большое количество складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием. Противник оставил на поле боя 14 тыс. трупов солдат и офицеров. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Романенко, генерал-майора Чистякова, генерал-майора Толбухина, генерал-майора Труфанова, генерал-лейтенанта Батова. Наступление наших войск продолжается".

23 ноября ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 300 тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская армия еще не знала. Ее оборона была прорвана на 300-километровом участке. Глубина продвижения советских войск за первые 12 дней операции "Уран" составила от 40 до 120 км. Советские механизированные соединения, создав плотное кольцо окружения вокруг немецкой группировки под Сталинградом, устремились далее на запад, к Ростову. Вскоре перешли в наступление и советские войска на Северном Кавказе. Командование вермахта в спешном порядке стало отводить оттуда свои силы, опасаясь, что они попадут в новый, еще более обширный котел на Кубани. Инициатива боевых действий вновь, как и зимой 1941/42 г., перешла к советскому военному руководству.

Новообразованная вермахтом группа армий "Дон" под командованием фельдмаршала Манштейна предприняла попытку прорыва блокады окружённых войск (операция "Винтергевиттер"). Тогда 14 декабря советское командование приняло еще одно важное решение. Главный удар, который должен был нанести Юго-Западный фронт в направлении Ростова-на-Дону с целью захлопнуть ловушку за всеми германскими войсками на Кавказе (операция "Сатурн"), теперь направлялся против котельниковской группировки врага.

К 19 декабря части 4-й танковой армии вермахтастолкнулись с только что переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской армией под командованием Р.Я.Малиновского, в состав которой входили два стрелковых и один механизированный корпус. В ходе Котельниковской операции противнику не удалось деблокировать окруженных.

В начале января пришло время для ликвидации и самой группировки Паулюса. Несмотря на то что она была уже основательно обескровлена и не получала должного снабжения по воздуху (советские зенитчики сбивали огромное количество транспортных самолетов противника, которые направлялись к Сталинграду по приказу Геринга), немецкие солдаты были еще полны решимости к сопротивлению. 4 января 1943 г. Ставка ВГК утвердила план операции по уничтожению окруженного противника, получившей кодовое название "Кольцо". Начало наступления было запланировано на 10 января. 8 января представитель Ставки генерал Н.Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал Рокоссовский направили Паулюсу ультиматум с предложением прекратить сопротивление и капитулировать, однако он был отклонен.

Утром 10 января советские войска перешли в наступление. Операция развивалась довольно успешно, невзирая на сопротивление противника. К исходу 25 января немецкая группировка была зажата на небольшом участке территории в сталинградских развалинах. За две недели окруженный враг потерял более 100 тыс. человек, лишился последних аэродромов, но по требованию из Берлина продолжал упорно сопротивляться. 24 января Ф.Паулюс докладывал своему верховному командованию: "Дальнейшая оборона бессмысленна. Поражение неизбежно. Чтобы спасти еще оставшихся в живых, армия просит немедленного разрешения капитулировать". Последовал отказ. Но это был отказ уже обреченным. 31 января 1943 г. Паулюс, которому за день до этого Гитлер присвоил звание фельдмаршала (по радио) сдался в плен вместе со своим штабом. 2 февраля 1943 г. капитулировали остатки вражеской группировки. В плену оказались 24 генерала и 91 тыс. военнослужащих вермахта. 140 тыс. солдат и офицеров противника было захоронено нашими войсками на поле боя. Безвозвратные потери Красной Армии в Сталинградской наступательной операции составили 155 тыс. человек.

Следует отметить, что отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале января 1943 г. стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из вражеских солдат, захваченных в Сталинграде, к началу февраля превратились в живых трупов - обмороженных, больных, обессиленных людей.

После окончания сражений в городе Совинформбюро начало передавать длинный список частей и соединений вермахта, уничтоженных в сталинградском окружении; его чтение занимало не одну минуту. Советские люди ликовали. Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур, который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. "Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует", -заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 г.

Гигантское противоборство на рубеже великой русской реки Волги - одно из крупнейших во Второй Мировой войне - закончилось сокрушительным поражением врага.

Красная Армия перешла в общее стратегическое наступление. Немецко-фашистские войска изгонялись с Северного Кавказа. На северо-западном участке советско-германского фронта была прорвана блокада Ленинграда. Наступление велось и на западном направлении. От гитлеровских оккупантов были освобождены сотни советских городов и рабочих поселков, тысячи сел и деревень.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй Мировой войны. Она убедительно продемонстрировала перед всем миром, что СССР является ведущей силой антигитлеровской коалиции в войне против фашистской Германии и ее союзников.

Сталинградская битва вызвала гигантское эхо во всем мире. Под ее влиянием резко возросла национально-освободительная борьба порабощенных фашизмом народов.

Рузвельт прислал Сталинграду грамоту: "От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии."

Премьер-министр Великобритании У.Черчилль в послании И.В.Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу Советской Армии под Сталинградом изумительной. Король Великобритании Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись:

"Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, - от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа".

Павлов Яков Федотович - командир пулеметного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Донского фронта, гвардии старший сержант.

В период оборонительных боёв в Сталинграде в ночь на 27 сентября 1942 года, выполняя приказ командира роты 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии (62-я армия, Донской фронт) старшего лейтенанта Наумова И.И., разведывательная группа (ефрейтор Глущенко В.С., красноармейцы Александров А.П., Черноголовый Н.Я.), возглавляемая командиром пулемётного отделения сержантом Павловым Я.Ф., захватила в центре города чудом уцелевший 4-этажный жилой дом № 61 Сталинградского облпотребсоюза по улице Пензенской, чтобы закрепиться в нём и не допустить прорыв немецких войск к реке Волге.

В течение 58 дней (с 27 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года) легендарный гарнизон советских воинов-гвардейцев, представителей шести национальностей народов Советского Союза, удерживал "Дом Павлова" и не отдал его врагу. А когда гитлеровцам всё же удалось разрушить одну из стен дома-крепости, бойцы шуткой отвечали: "У нас есть ещё три стены. Дом, как дом, только с небольшой вентиляцией".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года старшему сержанту Павлову Якову Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6775).

Зайцев Василий Григорьевич - снайпер 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, младший лейтенант. В историю вошли его слова: "Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!"

Только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в боях за Сталинград В.Г.Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов, а его товарищи по оружию в 62-й армии - 6000. Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с немецким "суперснайпером", которого сам Зайцев в своих воспоминаниях называет майором Кёнигом (согласно Алану Кларку - начальник школы снайперов в Цоссене, штандартенфюрер СС Хайнц Торвальд).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Зайцеву Василию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".