В Крыму заявили, что не позволят Киеву шантажировать регион водой

Крым не позволит Киеву бесконечно шантажировать полуостров темой поставки воды из Днепра, будоража беспочвенные рассуждения на эту тему. Такое заявление сделал вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров, передает РИА Новости.

Депутат предположил, что за очередным витком разговоров на эту тему нет никаких реальных действий, поскольку переговоры на предмет прокачки воды по системе Северо-Крымского канала не ведутся.

- Поставкам воды в Крым должны предшествовать договоренности о цене, - сказал Эдип Гафаров. - Главное, чтобы она была приемлемая, шантажировать этим вопросом крымчан никто не позволит.

Вице-спикер отметил, что эта тема периодически поднимается на уровне кулуарного обсуждения. В 2014 году Киев предложил продавать воду в Крым по цене золота. Понятно, что такие инициативы ни у кого в республике не вызвали интереса.

Гафаров напомнил, что на протяжении последних шести лет, Крым стабильно обеспечен питьевой водой и водой для хозяйственно-бытовых нужд для населения. В сельском хозяйстве сегодня орошается около 16 тысяч гектаров. В основном это сады, виноградники и другие многолетние насаждения. Ежегодно объем орошаемого земледелия в Крыму растет на 2 - 3 тысячи гектаров.

Посевное земледелие переключилось на засухоустойчивые сорта, новые культуры, не требующие регулярного полива. Даже в засушливые годы Крым получает урожаи зерновых не ниже, чем это было в украинский период, когда вода подавалась в Крым с материка. Основными источниками влаги на полуострове стали воды естественного стока и подземные горизонты.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в телеэфире одного из национальных каналов заявил об идее продавать воду в Крым и на этом зарабатывать. Аристов рассказал, что Израиль уже много лет продает воду соседней "практически воюющей стране" и это ни у кого не вызывает возмущения.