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02.02.2020 15:39
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Крыму заявили, что не позволят Киеву шантажировать регион водой

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крым не позволит Киеву бесконечно шантажировать полуостров темой поставки воды из Днепра, будоража беспочвенные рассуждения на эту тему. Такое заявление сделал вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров, передает РИА Новости.

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Депутат предположил, что за очередным витком разговоров на эту тему нет никаких реальных действий, поскольку переговоры на предмет прокачки воды по системе Северо-Крымского канала не ведутся.

- Поставкам воды в Крым должны предшествовать договоренности о цене, - сказал Эдип Гафаров. - Главное, чтобы она была приемлемая, шантажировать этим вопросом крымчан никто не позволит.

Вице-спикер отметил, что эта тема периодически поднимается на уровне кулуарного обсуждения. В 2014 году Киев предложил продавать воду в Крым по цене золота. Понятно, что такие инициативы ни у кого в республике не вызвали интереса.

Гафаров напомнил, что на протяжении последних шести лет, Крым стабильно обеспечен питьевой водой и водой для хозяйственно-бытовых нужд для населения. В сельском хозяйстве сегодня орошается около 16 тысяч гектаров. В основном это сады, виноградники и другие многолетние насаждения. Ежегодно объем орошаемого земледелия в Крыму растет на 2 - 3 тысячи гектаров.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Посевное земледелие переключилось на засухоустойчивые сорта, новые культуры, не требующие регулярного полива. Даже в засушливые годы Крым получает урожаи зерновых не ниже, чем это было в украинский период, когда вода подавалась в Крым с материка. Основными источниками влаги на полуострове стали воды естественного стока и подземные горизонты.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в телеэфире одного из национальных каналов заявил об идее продавать воду в Крым и на этом зарабатывать. Аристов рассказал, что Израиль уже много лет продает воду соседней "практически воюющей стране" и это ни у кого не вызывает возмущения.

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