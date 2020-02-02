В Волгограде отметили 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве

В воскресенье в Сталинграде отпраздновали годовщину победы в битве на Волге. Никакой ошибки: по решению городской Думы несколько дней в году Волгоград официально именуется Сталинградом. 2 февраля - одна из таких дат. Именно в этот день в 1943 году закончилось кровопролитное сражение.

В день празднования у подножия Мамаева кургана выставили стенды с копиями архивных документов и фотографий. Фото: Фотохроника ТАСС

Утром прошла официальная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на Мамаевом кургане. В память о павших зажгли свечи в храме Всех Святых. В городе и области провели множество мероприятий, приуроченных к дате: выставки, концерты, телемосты, уроки мужества и спортивные соревнования. Например, с 31 января школьники участвовали в вахте памяти у воинских мемориалов.

Специально на празднование в Волгоград приехал посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр. Он посетил музеи, посвященные Великой Отечественной войне, и побывал на Мамаевом кургане и в Россошках, где есть большое немецкое захоронение. "Мы скорбим о неисчислимых павших в той войне... Мы испытываем глубокую благодарность за то примирение, которое стало возможным, несмотря на все ужасы, принесенные национал-социалистским террором", - написал дипломат в Книге почетных гостей на кургане.

По традиции, которой уже десять лет, на улицы города вышел единственный в России взвод регулировщиц. Все 40 девушек одеты в ретрообмундирование времен войны.

В подвале универмага, где располагался штаб командования шестой полевой немецкой армии, прошла историческая реконструкция сцены пленения фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Сегодня в Волгограде проживают 94 ветерана и труженика тыла, имеющие медали "За оборону Сталинграда". Все они, а также вдовы участников войны и дети Сталинграда, получили подарки и специальные выплаты.