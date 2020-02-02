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02.02.2020 11:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волгоград отмечает 77 лет Победы в Сталинградской битве

Текст: Наталья Коротченко

В Волгограде началось масштабное празднование 77-летия Победы в Сталинградской битве: в городе проходит множество торжественных мероприятий.

Как сообщает администрация Волгоградской области, утром жители и гости города посетили Мамаев курган, возложив цветы и венки героям Сталинградской битвы. Руководители области, правоохранители, силовики, общественники почтили память защитников отечества в Зале Воинской Славы у Вечного огня.

Фото: РГАКФД
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Мероприятия также состоялись возле захоронения маршала Советского Союза Василия Чуйкова. В память о погибших волгоградцы зажгли свечи в храме Всех Святых.

В честь Сталинградской Победы сегодня состоится митинг у памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда. В интерактивном музее "Россия - моя история" откроется выставка "Сталинград". В волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн пройдет концерт.

Праздничные мероприятия запланированы в музее-панораме "Сталинградская битва", музее-заповедник "Старая Сарепта" и в областной филармонии. Завершит памятный день праздничный фейерверк.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943, она оказалась переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне, завершившейся полной победой Красной Армии.

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