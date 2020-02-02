Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:0). Оба мяча португалец забил с пенальти.

Теперь в активе Роналду 722 гола в официальных встречах за клуб и национальную сборную. По этому показателю он поднялся на третье место, обойдя легендарного немецкого нападающего Герда Мюллера (720 мячей). Лидирует же в списке лучших бомбардиров в истории футбола Пеле, забивший 767 голов. Вторую строчку занимает еще один бразилец - Ромарио (734 гола).

Добавим, что из действующих игроков в топ-10 этого рейтинга значится также Лионель Месси. У лидера "Барселоны" и сборной Аргентины в активе 705 точных ударов.